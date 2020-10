​Jamie Foxx będzie polował na wampiry

Świat komiksu i kina zna jednego wielkiego czarnoskórego łowcę wampirów. To Blade, w którego postać w trzech filmach serii wcielił się Wesley Snipes. Teraz na wampiry zapoluje inny czarnoskóry łowca. Zagra go Jamie Foxx, który będzie gwiazdą nowego filmu Netfliksa zatytułowanego "Day Shift".

Dla Foxxa będzie to drugi film z kolei zrealizowany dla Netfliksa. W tym roku do repertuaru giganta streamingowego dołączył thriller sci-fi "Power" z jego udziałem. Foxx wyprodukował też czekające na premierę film "They Cloned Tyrone" oraz serial "Dad Stop Embarrassing Me". Tematyka wampirów też nie jest obca Netfliksowi. Na początku października zadebiutowała tam produkcja "Wampiry kontra Bronx".



Jednym z producentów "Day Shift" będzie reżyser filmu "John Wick" Chad Stahelski. Z kolei reżyserią zajmie się JJ Perry, koordynator kaskaderów na planie filmu "John Wick 2". Będzie to jego reżyserski debiut.



"Znam i współpracuję z JJ już od dawna. Jego unikalne spojrzenie na świat sprawi, że 'Day Shift' będzie unikalnym filmem. To świetny projekt na reżyserski debiut" - powiedział Stahelski. Perry to drugi kaskader związany z filmami Stahelskiego, który zadebiutuje jako reżyser filmem dla Netfliksa. Wcześniej ścieżkę tę przetarł Sam Hargrave świetnie przyjętym filmem "Tyler Rake: Ocalenie".

Jamie Foxx wcieli się w filmie "Day Shift" w postać czyściciela basenów, który ze wszystkich sił pragnie zapewnić dobrą przyszłość swojej rezolutnej ośmioletniej córce. Jego praca to tylko przykrywka dla prawdziwej działalności, którą jest polowanie na wampiry - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu. Jeden z producentów "Day Shift", Shaun Redick, określa go mianem "pulsującej, emocjonującej przejażdżki pełnej akcji, niebezpieczeństwa i komedii zakorzenionej w mitologii".

Scenariusz do filmu napisał Tyler Tice. Dostał za niego główną nagrodę w konkursie scenariuszowym Slamdance Writing Competition.