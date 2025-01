James Mangold zapowiada. Jego "Gwiezdne wojny" nie będą "skrępowane" wcześniejszymi filmami

Oprac.: Jakub Izdebski

James Mangold prowadzi obecnie kampanię oscarową "Kompletnie nieznanego". Już myśli jednak o swoim następnym projekcie, którym będą najprawdopodobniej nowe "Gwiezdne wojny" o podtytule "Dawno of the Jedi". Reżyser dał znać, jak będzie się on odnosił do pozostałych produkcji wchodzących w skład gwiezdnej sagi.

Zdjęcie James Mangold / Jeff Spicer / Stringer / Getty Images