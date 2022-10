Jak poinformowały amerykańskie media, na czele DC Studios (dawnego DC Films) stanęli James Gunn oraz producent Peter Safran. Swoje nowe funkcje będą pełnić od 1 listopada. Odpowiadają bezpośrednio przed prezesem studia Warner Bros. Discovery, Davidem Zaslavem, są więc jednymi z najważniejszych osób w tej firmie. Zakres ich obowiązków obejmował będzie wszelkie kreatywne decyzje związane z rozwojem uniwersum DC Comics w obrębie filmu, telewizji i animacji.

James Gunn i Peter Safran na czele DC Studios

Nominacja Gunna i Safrana to efekt trwających od kilku miesięcy poszukiwań osoby, która miałaby pełnić rolę podobną do tej, którą w Marvel Studios pełni Kevin Feige. Po nominacji na prezesa Warner Bros. Discovery Davida Zaslava, koncern główny nacisk położył na rozwój kinowego uniwersum DC. W efekcie duże zmiany czekały m.in. platformę streamingową HBO Max, która w przyszłym roku zniknie z rynku. Związane były z tym również głośne decyzje, m.in ta o wyrzuceniu do kosza kosztującego 90 milionów dolarów filmu "Batgirl".

"W posiadaniu DC są najbardziej rozrywkowe, potężne i ikoniczne postaci na świecie. Jestem podekscytowany, że do naszego światowej klasy zespołu dołączyły takie uzupełniające się talenty. Będą nadzorować i podejmować kreatywne decyzje związane z rozwojem uniwersum. Obaj mają liczone w dziesiątkach lat doświadczenie w produkcji filmowej, nawiązali bliskie związki ze środowiskiem twórców, stworzyli produkcje zachwycające fanów superbohaterów na całym świecie. To wszystko sprawia, że mają wyjątkowe kwalifikacje do opracowania długoterminowej strategii w zakresie filmu, telewizji i animacji. Przeniosą naszą kultową franczyzę na nowy poziom" – oświadczył David Zaslav.

Gunn i Safran nie tylko będą odpowiedzialni za opracowanie planów premier filmów DC Comics na kolejne lata, ale będą też reżyserować dla studia własne projekty.

Zatrudnienie Jamesa Gunna to cios dla konkurującej z DC Studios wytwórni Marvel Studios, z którą współpracował. Stworzył on dla niej serię "Strażnicy Galaktyki", której trzecia część czeka już na premierę. Wcześniej fani Marvela będą mogli zobaczyć też specjalny, świąteczny program z bohaterami tej serii. Jeszcze trzy miesiące temu podczas odbywającego się w San Diego Comic-Conu James Gunn pojawił się jako pracownik studia Marvela promując projekty związane właśnie ze "Strażnikami Galaktyki".