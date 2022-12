James Corden należy do grona najbardziej rozpoznawalnych komików i prezenterów. Gospodarz popularnego telewizyjnego programu "The Late Late Show with James Corden" przed laty marzył wszelako o aktorstwie. Przez pewien czas studiował w teatrze dramatycznym Jackie Palmer Stage School, a na deskach teatru debiutował w musicalu "Martin Guerre". Szerszej publiczności dał się poznać występując w brytyjskim serialu komediowym "Fat Friends". Od tamtej pory Corden zagrał w wielu mniej lub bardziej cenionych produkcjach, takich jak "Ocean’s 8", "Yesterday", "Bal" czy niesławny film fantasy "Koty", za rolę w którym otrzymał Złotą Malinę dla najgorszego aktora drugoplanowego.

James Corden chciał zagrać hobbita we "Władcy Pierścieni"

Goszcząc w podcaście "Happy Sad Confused" brytyjski gwiazdor ujawnił, że ponad dwie dekady temu wziął udział w castingu do kultowego, jak się później okazało, "Władcy Pierścieni" . Corden chciał wcielić się w przyjaciela Frodo Bagginsa, dzielnego i prostodusznego hobbita Samwise’a "Sama" Gamgee. "W przesłuchaniach do 'Władcy Pierścieni' udział brała wtedy chyba każda osoba w Londynie. Ja ubiegałem się o rolę Samwise’a. Nauczyłem się odpowiedniego akcentu i w ogóle. Poszedłem tam razem z dwoma przyjaciółmi. Co ciekawe, odezwano się do nas i następnego dnia zaproszono na drugie przesłuchanie. Potem niestety nikt już się do nas nie odezwał" - ujawnił ze śmiechem komik.