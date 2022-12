Samo zanurzanie na dno tzw. Głębi Challengera (na Oceanie Spokojnym), która wynosi blisko 11 km, zajęło Cameronowi dwie godziny i 36 minut. Wyprawa trwała zaś 6 godzin i 50 minut. Reżyser sfotografował wówczas dno kamerą 3D i pobrał próbki. Przy tej okazji odkrył nowe gatunki strzykwy, kałamarnicy i gigantycznej jednokomórkowej ameby.

"Ciśnienie: James Cameron w otchłani"

Batyskaf można obejrzeć z bliska w Natural History Museum of Los Angeles County. Wystawa nosi tytuł: "Pressure: James Cameron into the Abyss" ("Ciśnienie: James Cameron w otchłani") i potrwa do 20 lutego 2023 r. "Ciśnienie" wydaje się pojęciem kluczowym, bo na dnie Rowu Mariańskiego jest ono ok. 1000 razy wyższe niż na poziomie wody.

Głębia Challengera mierzy 7,3 m oraz waży 12 ton, choć sam Cameron - na marginesie: pierwszy człowiek, który zanurkował na dno Rowu Mariańskiego solo - musiał zmieścić się w kuli pilotażowej o średnicy 1,1 m, osłoniętej stalowymi ściankami o grubości 64 mm. Niestety, nie można wejść do wnętrza statku.