James Cameron dementuje plotki. Nie będzie filmu o tragedii Titana

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

W czerwcu świat żył tragedią łodzi podwodnej Titan, która doznała implozji podczas podwodnej podróży do wraku Titanica. W sieci pojawiły się plotki, że rozpoczęły się przygotowania do filmu o katastrofie. Według nich w produkcji miałby wziąć udział James Cameron. Reżyser "Titanica" odniósł się do nich w mediach społecznościowych.

Zdjęcie James Cameron / Kevin Winter / Staff / Getty Images