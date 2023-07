Jakub Ulewicz nie żyje. Kiedy pogrzeb aktora?

Informacja o terminie pogrzebu aktora pojawiła się w czwartek na oficjalnym profilu Teatru Polskiego w Bydgoszczy na Facebooku.

"Szanowni Państwo, informujemy, że nabożeństwo żałobne naszego Kolegi Jakuba Ulewicza odbędzie się w najbliższy poniedziałek - 10 lipca 2023 roku - o g. 14.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu" - brzmi komunikat.



Jakub Ulewicz - aktor teatralny, filmowy i telewizyjny - zmarł 27 czerwca. Artysta miał 56 lat. Zespół Teatru Polskiego w Bydgoszczy był wstrząśnięty jego śmiercią.

Reklama

"Trudno nam uwierzyć w to, co się stało, jeszcze trudniej o tym pisać i próbować wyrazić nasze uczucia. Z ogromnym bólem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi, Aktora Teatru Polskiego w Bydgoszczy Jakuba Ulewicza, który odszedł 27 czerwca 2023 roku. To niewyobrażalna strata dla polskiego teatru, który żegna wybitnego Aktora i Artystę. To wielka pustka dla naszego zespołu, który stracił Przyjaciela.W obliczu tragedii nasze myśli kierujemy w stronę najbliższych Kuby, którym przekazujemy najszczersze kondolencje i wyrazy wsparcia.Kuba był związany z Teatrem Polskim w Bydgoszczy od 2004 roku. Na scenie naszego Teatru stworzył ponad czterdzieści wspaniałych ról. W ostatnim czasie bydgoska publiczność mogła go podziwiać w spektaklach: "Oficerki. O policji. Fantazja oparta na faktach" w reż. Anny Smolar, "Komediantka" w reż. Anity Sokołowskiej, oraz "Ptaki ciernistych krzewów. Rzecz o miłości w kościele" w reż. Jędrzeja Piaskowskiego" - taki wpis zamieszczono 28 czerwca na profilu Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Jakub Ulewicz: Sylwetka aktora

Jakub Ulewicz urodził się 30 marca 1967 roku w Poznaniu. W 1989 roku ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Występował w teatrach: Nowym w Poznaniu (1989-93), im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (1993-98), Polskim w Poznaniu (1998-2004). Od roku 2004 był aktorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

"Bydgoska publiczność mogła podziwiać jego warsztat aktorski w takich spektaklach, jak: 'Wielki Gatsby' w reż. Michała Zadary, 'Mickiewicz. Dziady. Performance' w reż. Pawła Wodzińskiego, 'Opowieści zimowe' w reż. Igi Gańczarczyk, 'Sprawa Dantona' w reż. Pawła Łysaka, 'Afryka' w reż. Bartka Frąckowiaka czy 'Detroit. Historia ręki' w reż. Wiktora Rubina" - poinformował zespół Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Jego ostatnią rolą teatralną była postać sekretarza arcybiskupa w spektaklu "Ptaki ciernistych krzewów. Rzecz o miłości w kościele" w reż. Jędrzeja Piaskowskiego.



Za swoje role teatralne otrzymał wiele nagród, m.in. w 1989 roku został nagrodzony za rolę w "Braciach" na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych w Łodzi, a w 1994 roku - wyróżnienie za rolę w "Locie nad kukułczym gniazdem" Wassermana w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na XXXIV Kaliskich Spotkaniach Teatralnych.



W 2014 roku aktor otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru oraz Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku.



Jakub Ulewicz miał na swym koncie również role filmowe i serialowe. Zagrał w takich produkcjach jak "Kryminalni", "Prawo Agaty", "Trzeci oficer" czy "Lincz". Regularnie pojawiał się w popularnych serialach, m.in. "Na Wspólnej" (Wincenty Kowalik), "M jak miłość" (lekarz), "Leśniczówka" (prokurator) czy "Ojciec Mateusz" (kilka ról). Aktora kojarzyła także widownia serialu TVP "Korona królów. Jagiellonowie" , w którym wcielał się w postać Wincentego Granowskiego.

Ostatnim filmowym projektem Jakuba Ulewicza były "Czerwone maki" - czekający na premierę pierwszy polski film o bitwie o Monte Cassino.