Jakimi ojcami są gwiazdy kina?

19 czerwca na platformę streamingową Apple TV+ trafi wyreżyserowany przez Bryce Dallas Howard film dokumentalny "Dads". Wśród pojawiających się w nim znanych tatusiów zobaczymy m.in. Willa Smitha, Jimmy'ego Fallona oraz Neila Patricka Harrisa. Nie zabraknie też wypowiedzi ojca autorki filmu, znanego reżysera Rona Howarda.

Chcę dowiedzieć się więcej na temat tego, co potrzebne jest, by zostać ojcem - mówi autorka "Dads" Bryce Dallas Howard /materiały prasowe

"Do nowego telewizora dołączona jest 1000-stronicowa instrukcja. Ale do domu z dzieckiem odsyłają cię bez niczego!" - tak o trudach ojcostwa mówi w zwiastunie dokumentu "Dads" Will Smith, który ma dwoje dzieci. "Nie jestem już Jimmym Fallonem, jestem tatą Winnie" - dodaje słynny komik.

Zgodnie z zapowiedzią autorów, "Dads" to szczery i dowcipny film dokumentalny o radościach i wyzwaniach, jakie stoją przed dzisiejszymi rodzicami. Jego bohaterami jest sześciu ojców z całego świata. W filmie znalazły się też liczne wywiady ze znanymi ojcami, viralowe filmiki czy prywatne domowe nagrania, dzięki którym widzowie zobaczą, czym jest rodzicielstwo.



Oprócz Smitha, Fallona, Harrisa i Howarda, w filmie znajdą się również wypowiedzi Judda Apatowa, Kena Jeonga, Jimmy'ego Kimmela, Hasana Minaja, Conana O'Briena oraz Pattona Oswalta.

Bryce Dallas Howard przybliży również ojców ze swojej rodziny. Oprócz jej taty wypowiedzą się także jej dziadek, Rence Howard oraz jej brat Reed, który też jest ojcem. "Chcę dowiedzieć się więcej na temat tego, co potrzebne jest, by zostać ojcem. I chwalić wszystkich wspaniałych ojców" - przybliża swój film jego autorka.

Zwiastun "Dads" każe sądzić, że jest to wzruszający dokument. Jego premiera związana jest z Dniem Ojca. W Polsce obchodzony on jest 23 czerwca, a w Stanach w trzecią sobotę czerwca.