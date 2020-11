Jake Gyllenhaal w głównej roli w nowym filmie Michaela Baya

Twórca serii „Transformers” Michael Bay szykuje się do realizacji nowego projektu - thrillera zatytułowanego „Ambulance”. Jak informuje portal „The Hollywood Reporter”, trwają właśnie rozmowy z Jake’m Gyllenhaalem, który miałby w nim wystąpić w roli głównej. Z projektem wiązane są również nazwiska Dylana O’Briena i Eizy Gonzalez.

Jake'a Gyllenhaala /Walter McBride/WireImage /Getty Images

"Ambulance" Baya będzie remakiem duńskiego filmu "Ambulancen" z 2005 roku. Opowiada on historię dwóch braci, których matka choruje na raka. Aby zdobyć dużą sumę pieniędzy potrzebną na dalsze leczenie, postanawiają napaść na bank. Po nieudanym skoku uciekają z miejsca zdarzenia skradzioną karetką. Tropem braci podąża policja, a sytuacja się komplikuje, gdy okazuje się, że w ambulansie znajduje się śmiertelnie chory pacjent oraz opiekująca się nim ratowniczka medyczna.



Jeśli Gyllenhaal przyjmie tę rolę, będzie to jego kolejny projekt związany ze Skandynawią. Wiadomo, że popularny aktor zagra jeszcze w dwóch podobnych produkcjach. Będzie to oparty na motywach powieści Jo Nesbo "Syn" serial, który wyreżyseruje Denis Villeneuve oraz remake duńskiego thrillera "Winni". Projekt filmu "Ambulance" łączy z filmem "Winni" jeszcze jedna rzecz. Obydwa rozgrywają się w ograniczonej przestrzeni i mają małą obsadę, co sprawia, że łatwiej stworzyć ich remake w dobie pandemii COVID-19.

Scenariusz filmu "Ambulance" napisał Chris Fedak (seriale "Chuck" i "Syn marnotrawny"). Projekt filmu opisywany jest jako połączenie takich filmów jak "Speed: Niebezpieczna prędkość" oraz "Dzień próby".



Ostatnim wyreżyserowanym przez Michaela Baya filmem był "6 Underground" z Ryanem Reynoldsem, który można oglądać na serwisie Netflix. Bay jest też producentem pandemicznego thrillera "Songbird" - pierwszego filmu, do którego zdjęcia rozpoczęto w Los Angeles po ponownym otwarciu planów zamkniętych z powodu pandemii COVID-19.