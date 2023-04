Broadwayowskie musicale to dla Jake'a Gyllenhaala nie pierwszyzna. W 2017 roku wystąpił we wznowieniu spektaklu "Sunday in the Park With George" u boku Annaleigh Ashford. Bardzo mu się to spodobało, dlatego chciałby jeszcze wrócić do muzycznych przedstawień. "Jest wiele musicali, które głęboko kocham. Zawsze kochałem 'Skrzypka na dachu' i chciałbym w nim wystąpić" - zdradził aktor w rozmowie z portalem "Variety".



Jake Gyllenhaall: Oddany sztuce

Jak się okazuje, Gyllenhall w przeszłości był bliski zagrania roli Tewjego. Zdradziła to jego matka chrzestna Jamie Lee Curtis . Laureatka Oscara za rolę w filmie "Wszystko wszędzie naraz" wyznała, że Jake miał zagrać tę postać w licealnym teatrze, ale zrezygnował z tego, by zagrać główną rolę w filmie "Dosięgnąć kosmosu" z 1999 roku.



"Zrozumiałam wtedy jak bardzo oddany jest temu, aby zostać aktorem. Większość ludzi nie oddałaby głównej roli w licealnym przedstawieniu dla udziału w niezależnej produkcji filmowej i wybrałaby bycie gwiazdą w przedstawieniu. Zrozumiałam, że jest oddany sztuce, a nie zdobyciu jak największej popularności" - powiedziała Curtis.

Jake Gyllenhaal: Kameleon 1 / 10 Jake Gyllenhaal pochodzi z wybitnie artystycznej rodziny. Jego matka - Noami Foner - jest scenarzystką. Ojciec Stephen Gyllenhaal jest dosyć znanym reżyserem, kręcącym głównie odcinki seriali telewizyjnych. Natomiast jego starsza siostra, Maggie, również trudni się aktorstwem; znana jest z takich filmów jak "Uczciwa kobieta" czy "Mroczny rycerz". Sam Jake zaczął swoją aktorską karierę już jako nastolatek ("Sułtani westernu", "Dosięgnąć kosmosu"), jednak prawdziwe sukcesy przyszły nieco później. Przepustką do wielkiej kariery był dla Gyllenhaala udział w filmie "Donnie Darko". Aktor wcielił się w nim w uzdolnionego, bardzo inteligentnego nastolatka z problemami psychicznymi. Źródło: East News Autor: Newmarket Films/ Everett Collection

Póki co Jake'a Gyllenhaala będzie można zobaczyć w opartym na faktach filmie "The Covenant" w reżyserii Guya Ritchiego . Aktor wciela się w nim w rolę amerykańskiego żołnierza, który walczy w wojnie w Afganistanie. Pomimo odniesionych ran postanawia on wrócić po tłumacza swojej jednostki, by uratować go przed śmiercią z rąk Talibów. W roli tłumacza wystąpił Dar Salim. Rola w filmie "The Covenant" wymagała od Gyllenhalla poświęcenia. W jednej ze scen jego bohater jest ciągnięty przez tłumacza poprzez trudny, pustynny teren.



"Guy dał mi 60-stronicowy scenariusz, ale słowem nie wspomniał, że część tej sceny będzie kręcona przez niego na koniec każdego dnia zdjęciowego. Pokryty sztuczną krwią byłem więc ciągany po półtorej godzinny dziennie, a prosto w twarz leciały mi kamienie, kurz i woda. Wsadzali mnie na wózek, wywracali na każdą stronę, a Dar ciągnął mnie pod górę i puszczał z góry" - wspomina nagrywanie tego ujęcia Gyllenhaal.