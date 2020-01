"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" kinowym hitem

Kto został liderem polskiego box-office'u w pierwszy weekend 2020 roku? Rodzima produkcja "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" w reżyserii Macieja Kawulskiego.

Marcin Kowalczyk w scenie z filmu "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" /Paweł Jaszczuk /materiały dystrybutora

W premierowy weekend w kinach produkcję Macieja Kawulskiego zobaczyło 257 tysięcy widzów. Jeśli doliczymy do tego wyniki z pokazów przedpremierowych, okaże się, że na koncie "Jak zostałem gangsterem" jest już ponad 400 tysięcy sprzedanych biletów.

Przypomnijmy, że poprzedni film reżysera, pokazywany na początku 2019 roku "Underdog" przyciągnął do kin ok. miliona widzów. Wszystko wskazuje na to, że teraz będzie jeszcze lepiej.

"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" to film o przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie sobie na emocje może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko dwie osoby - najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego interesów rządzi przemoc. Akcja filmu zaczyna się w latach 70. - już wtedy młody Bohater wie, że adrenalina smakuje bardziej niż mleko w proszku. Z czasem odkrywa też pragnienie pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem.



"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa": Ortalion, skóra i fryzura 1 / 23 "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" to, jak mówi odtwórca głównej roli, Marcin Kowalczyk, ballada gangsterska okraszona sporą ilością humoru. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Paweł Jaszczuk udostępnij

Rozpoczyna się transformacja, a jego gangsterski talent rozkwita. Wspólnie z przyjacielem buduje własną armię. Oparta na faktach historia Bohatera po raz pierwszy pokazuje prawdziwe oblicze polskich mafiosów - zaczynali w kreszowych dresach i stworzyli organizację przestępczą, która przez chwilę panowała nad całym krajem. Finał tej historii nie został jednak napisany pociskami i krwią - czasem słowo rani mocniej niż kula, a miłość i przyjaźń mogą być lekarstwem, nawet w najbardziej okrutnych rękach.