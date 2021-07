Jak żona Nicolasa Cage'a zdobyła jego serce?

Nicolas Cage w lutym po raz piąty stanął na ślubnym kobiercu. Wybranką aktora jest młodsza o 30 lat Japonka Riko Shibata. W najnowszym wywiadzie gwiazdor "Dzikości serca" opowiedział o początkach znajomości z ukochaną. Jak się okazuje, parę połączyła miłość do egzotycznej fauny. "Mamy ze sobą wiele wspólnego. Ona też uwielbia zwierzęta, więc zapytałem ją, czy jakieś posiada. Odparła, że ma latające wiewiórki" - wspomina laureat Oscara. I tym go do siebie przekonała.

Nicolas Cage na początku tego roku po raz piąty się ożenił. Kameralna ceremonia odbyła się 16 lutego w Las Vegas. Początkowo para utrzymywała to w tajemnicy, a o ślubie poinformowała media dopiero w marcu. Wybranką gwiazdora jest 26-letnia Japonka Riko Shibata. Świeżo upieczeni małżonkowie zadebiutowali niedawno na czerwonym dywanie podczas uroczystej premiery najnowszego filmu Cage'a, thrillera "Pig". Rozmawiając wówczas z "Entertainment Tonight", laureat Oscara opowiedział o owianych dotąd tajemnicą początkach znajomości z ukochaną.



Cage zdradził, że tym, co szczególnie spodobało mu się w młodszej o 30 lat partnerce, była miłość do egzotycznej fauny. "Spotkaliśmy się w Japonii i od samego początku wiedziałem, że jest niesamowita. Mieliśmy ze sobą wiele wspólnego. Ona też uwielbia zwierzęta, więc zapytałem ją, czy jakieś posiada. Odparła, że ma latające wiewiórki. Okazało się, że ma dwie lotopałanki karłowate. Wtedy stwierdziłem: 'To mi wystarczy. To naprawdę może się udać'" - wyznał aktor.

Zwierzaki żony Cage’a to sugar gliders, ssaki z rodziny lotopałankowatych nazywane potocznie latającymi wiewiórkami. Ich cechą charakterystyczną są fałdy skórne, które możliwiają im lot ślizgowy na odległość kilkudziesięciu metrów.

W innym wywiadzie Cage opisał swój ślub jako "intymną, kameralną uroczystość, która miała miejsce w hotelu Wynn w Las Vegas". Podczas ceremonii odczytano tradycyjną japońską poezję haiku i wiersze słynnego amerykańskiego poety Waltera Whitmana. "Jesteśmy bardzo szczęśliwi" - zapewnił aktor w rozmowie z "People".

Gwiazdor w przeszłości był czterokrotnie żonaty. Pierwszy ślub wziął z aktorką Patricią Arquette w 1995 roku. Jego kolejną wybranką była córka Priscilli i Elvisa Presleyów, Lisa Marie Presley, z którą ożenił się zaledwie rok po rozwodzie. Ten związek również nie przetrwał. W 2004 roku Cage ponownie stanął na ślubnym kobiercu - sakramentalne "tak" powiedział Alice Kim, którą poznał w barze sushi, gdzie pracowała jako kelnerka. Czwarte małżeństwo aktora z charakteryzatorką Eriką Koike było wyjątkowo nieudane - przetrwało zaledwie... cztery dni. Miejmy nadzieję, że związek Nicolasa z Riko dzięki wiewiórkom okaże się udany i trwały.