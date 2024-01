Jak stworzyć własną salę kinową w salonie?

Prezentacja partnera

Oglądanie filmów w kinie to nie tylko okazja do zapoznania się najgorętszymi premierami, o których przez kolejne tygodnie będą dyskutować nasi znajomi. To przede wszystkim przeżycie: wielka sala, panująca w niej ciemność, ogromny ekran - taki seans z pewnością dostarcza znacznie więcej emocji niż oglądanie filmu w tradycyjnej w telewizji. Czy jest szansa na odwzorowanie tego niepowtarzalnego doświadczenia we własnym salonie? Technologia projekcji laserowej udowadnia, że jak najbardziej. Co więcej, wcale nie oznacza to konieczności przeprowadzania kosztownego i czasochłonnego remontu.

Hisense 4K Smart Laser TV L9H: magia wielkiego ekranu

Doświadczenie kinowe - nie bez powodu to często spotykane sformułowanie. Oglądanie filmu w kinie nie jest bowiem samym tylko oglądaniem. To swego rodzaju przeżycie: na sali panuje specyficzny nastrój. Odtworzenie go w zaciszu domowym nie jest proste i wymaga sięgnięcia po zaawansowane technologie, a tych nie brakuje w ofercie firmy Hisense.

Laser TV to pionierska technologia opracowana przez firmę Hisense. Niesie ze sobą mnóstwo zalet: płynny obraz, jakość 4K, naturalne kolory oraz liczne szczegóły. Zacznijmy od obrazu. Technologią kinową inspirowany jest choćby standard HDR Dolby Vision. Na czym polega? Przede wszystkim zwiększa rozpiętość tonalną pomiędzy ciemnymi i jasnymi scenami. Efektem jest możliwość zauważenia większej liczby szczegółów. Ma to kolosalne znaczenie, gdyż mówimy o jednym z największych na rynku, bo 120- i 100-calowym, ekranie, który wraz z trójkolorowym laserowym projektorem wchodzi w skład zestawu Hisense 4K Smart Laser TV L9H. A doświadczenie kinowe będzie pełne tylko wówczas, gdy zaopatrzymy się ekran o odpowiednio dużych rozmiarach.

Za jakość obrazu odpowiada zastosowane trójkolorowe światło laserowe. Seria L9H jest wyposażona w innowacyjny laser TriChroma, który równocześnie wykorzystuje trzy kolory światła, generując dzięki temu 16 mMilionów kolorów i bardziej wiarygodne i głębokie barwy, lepszy kontrast, przy zachowaniu odpowiedniej jasności.

Jakość obrazu to jednak nie wszystko, równie ważna pozostaje płynność i dźwięk. Pierwszą kwestię rozwiązuje technologia Smooth Motion - czas reakcji procesora to milisekundy. W tym miejscu warto przypomnieć, poszczególne gatunki filmowe mocno się od siebie różnią. Dla przykładu, płynność obrazu ma największe znaczenie w przypadku kina akcji, gdzie zwykle obserwujemy szereg niezwykle dynamicznych, następujących po sobie scen. Bez konkretnych technologii, które zadbają o to, by odbiór filmu przez widza był w możliwie największym stopniu "kinowy", po prostu się nie obędzie. Natomiast znany z sal kinowych dźwięk w domowym zaciszu odtwarza 40-watowy systemem audio, wbudowany w konsolę serii L9H.

Hisense 4K Smart Laser Cinema: kinowe doświadczenie w domowym zaciszu

Hisense Laser TV 4K L9H to nie jedyne rozwiązanie, po które można sięgnąć, by stworzyć własną salę kinową w salonie. Hisense Smart Laser Cinema PX1 PRO, to urządzenie,które udowadnia z kolei, że aby osiągnąć kinowe doświadczenie we własnym domu, nie trzeba specjalnie dostosowywać pomieszczenia. Jedyne, co należy zrobić, to... ustawić projektor kilka centymetrów od ściany, na której znajduje się ekran.

Co więcej, nie zaznamy typowych bolączek większości projektorów, czyli konieczności ręcznego dostosowywania obrazu do ekranu. Wystarczy uruchomić urządzenie, a ustawienia geometrii dopasują się automatycznie. Czyli podobnie jak w kinie, gdzie po prostu zasiadamy w fotelu i nic więcej nas nie interesuje.

Przeszkodą, która może pokrzyżować plany zamiany salonu w salę kinową, jest światło. Oglądanie filmów wyłącznie wieczorami to spore ograniczenie - filmy chcemy oglądać zawsze wtedy, gdy mamy na to ochotę, a nie wyłącznie wówczas, gdy są do tego odpowiednie warunki. Technologia Laser TV rozwiązuje również ten problem. Wyjściem z kłopotliwej sytuacji jest wysoka jasność, sięgająca 2200 lumenów. W efekcie obraz pozostaje nasycony zawsze w takim samym stopniu i niezależnie od panujących warunków oświetleniowych. Dodatkowo zastosowany w serii PX1-PRO laser Premium X-Fusion™ zapewnia szeroką gamę barw, które przypominają te widziane przez ludzkie oko. Dzięki temu zyskujemy żywy i bogaty obraz.

Za najwyższej jakości dźwięk w serii PX1-PRO odpowiada technologia w formacie Dolby Atmos. Bo czym byłoby kinowe doświadczenie bez charakterystycznej głębi, kojarzonej z sal? Technologia dźwięku obiektowego pozwala usłyszeć więcej, a porty HDMI z eARC - umożliwiają przesył dźwięku w dwóch kierunkach.

O czym jeszcze warto wspomnieć? Najlepsze zostawiliśmy na koniec. To Filmaker Mode, czyli powołana przez filmowych twórców z Hollywood inicjatywa, której celem jest sprawienie, by filmy na telewizyjnym ekranie były wyświetlanie zgodnie z ich wizją i zamysłem artystycznym. Chodzi o zachowanie ustawień obrazu, które pozostaną najbliższe przewidzianym przez twórców. Nie jest to jednak powszechnie dostępne rozwiązanie - znajdziemy je tylko w nielicznych urządzeniach, w tym w produktach Hisense spod znaku Laser TV.



