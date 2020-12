​Jak spędzi święta Henry Cavill?

Popularny aktor już wie, co będzie robił w trakcie przerwy w kręceniu drugiej serii "Wiedźmina". W mediach społecznościowych opublikował znaczące zdjęcie, na którym choinka (jeszcze nieprzystrojona) jest zdecydowanie na drugim planie.

Jak się okazuje, Henry Cavill jest bardzo zapracowany /Karwai Tang/WireImage /Getty Images

Jeśli wakacje, nawet krótkie, to u Cavilla musi pojawić się wątek rozbudowy komputera gamingowego. W lipcu tego roku aktor podbił sieć filmikiem, na którym składa owe urządzenie z podzespołów otrzymanych pocztą.

Tamto wideo okazało się absolutnym hitem. W niecałą dobę obejrzało je ponad 3 miliony internautów, a rzeczoznawcy starali się wyliczyć, ile może kosztować sprzęt, jakiego używa gwiazdor (szacunkowo 25-30 tys. zł).

Najwyraźniej jednak dzieło nie jest jeszcze skończone, bo na tydzień przed Bożym Narodzeniem znów zapozował przed rozgrzebanym komputerem. Zdjęcie opatrzył podpisem: "Moja przerwa świąteczna coraz bliżej i mam kilka projektów do zrobienia. Druga z tych rzeczy, to zdecydowanie choinka...".

Z oznaczeń pod postem wynika, że właśnie montuje nową kartę graficzną. I faktycznie, jeśli dobrze się przyjrzeć, to pozuje z GeForce RTX 3090 - kartą przeznaczoną do najbardziej wymagających rozgrywek.

Internauci domyślają się, że Cavill kupił grę "Cyberpunk 2077". A skoro on sam na komentarze nie odpowiada, to już we własnym gronie wykłócają się, czy to dobra gra, czy kiepska.

Internautka Erin Cameron zauważa na zdjęciu coś jeszcze: "Henry Cavill, musimy pogadać o tych zasłonach... Twój komputer nie jest jedyną rzeczą, której przydałoby się ulepszenie" - napisała.

