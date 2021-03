​Jak powstawał "Ojciec chrzestny"? Elle Fanning zagra Ali MacGraw

Powiększa się obsada produkcji Barry'ego Levinsona poświęconej tworzeniu gangsterskiego arcydzieła, czyli "Ojca chrzestnego". W filmie "Francis and the Godfather" wystąpi Elle Fanning ("W deszczowy dzień w Nowym Jorku", "Na pokuszenie", "Somewhere. Między miejscami", "Czarownica 2"), która zagra Ali MacGraw.

Piękna i zdolna Elle Fanning /Frazer Harrison /Getty Images

Wcześniej ogłoszono, że w filmie wystąpią również: Oscar Isaac jako Francis Ford Coppola, Jake Gyllenhaal jako Robert Evans oraz Elisabeth Moss jako Eleanor Coppola.

Ali MacGraw była żoną Roberta Evansa, człowieka odpowiedzialnego za produkcje filmowe w studiu Paramount Pictures.



Wkrótce po otrzymaniu Złotego Globu dla najbardziej obiecującej debiutantki zagrała w romansie wszech czasów, filmie "Love Story". Za rolę w nim otrzymała nominacje do Oscara i Złotego Globu.



W trakcie późniejszej kariery, na planie filmu "Ucieczka gangstera", poznała Steve’a McQueena, który został jej mężem.

"Elle to jedna z najbardziej ekscytujących i wszechstronnych aktorek w branży. Jestem podekscytowany, że dołączyła do wspaniałej obsady filmu 'Francis and the Godfather', do którego wniesie swój unikalny talent" - oświadczył reżyser filmu Barry Levinson.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się już niebawem.

Dziś "Ojciec chrzestny" uważany jest za jeden z największych filmów wszech czasów, ale gdy powstawał, był uznawany za ryzykowny projekt. Ta ekranizacja powieści Mario Puzo mogła nigdy nie zostać nakręcona, a za kulisami rozegrał się prawdziwie szekspirowski dramat, o którym opowie film Levinsona.

To jedna z dwóch produkcji, które przybliżą tę historię. Platforma streamingowa Paramount+ przygotowuje też 10-odcinkowy serial limitowany "The Offer".

Elle Fanning można było ostatnio podziwiać w serialu "Wielka", w którym wcieliła się w rolę carycy Katarzyny. W przygotowaniu jest też inny serial z jej udziałem zatytułowany "The Girl From Plainville". Kolejnym projektem aktorki jest wojenny dramat "The Nightingale", w którym po raz pierwszy w karierze zagra u boku swojej siostry Dakoty Fanning.

