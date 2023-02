62-letni obecnie Panahi został aresztowany zanim jeszcze w Iranie wybuchły masowe protesty. Oficjalnym powodem był wydany w 2010 roku wyrok sześciu lat pozbawienia wolności za "propagandę przeciwko systemowi"; towarzyszył mu również 20-letni zakaz reżyserowania, pisania scenariuszy, udzielania wywiadów i odbywania podróży zagranicznych.

Ówczesna decyzja sądu wywołała międzynarodowe protesty polityków, organizacji i artystów. Jednak choć wyrok ciążył na reżyserze, Panahi nie trafił za kraty, ale do aresztu domowego.

W październiku 2022 roku, po trzech miesiącach w więzieniu, do sprawy odniósł się irański Sąd Najwyższy. Uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Nie spowodowało to jednak uwolnienia reżysera.

Jafar Panahi jest wolny

Przed dwoma dniami Panahi rozpoczął strajk głodowy w proteście przeciwko postawieniu go w roli "zakładnika państwa" i zapowiedział, że będzie odmawiać jedzenia, picia i leczenia. "Podobnie jak wielu ludzi uwięzionych w Iranie, nie mam innego wyboru, jak tylko zaprotestować przeciwko tym nieludzkim działaniom przy użyciu najdroższej własności - mojego życia" - napisał w oświadczeniu.

"Jest na zewnątrz, jest wolny i to już jest wspaniałe" - skomentował Michele Halberstadt, francuski dystrybutor filmów Panahiego, który uważa, że teraz czeka go walka o ostateczne anulowanie wyroku z 2010 roku.