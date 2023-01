Jedna z autorek scenariusza do filmu "Laski na gigancie", Tracy Oliver, gości aktualnie na festiwalu filmowym w Sundance. Promuje tam drugi sezon swojego nią serialu "Harlem", który w Polsce można oglądać na platformie streamingowej Amazon Prime. I właśnie tam w rozmowie z dziennikarzami "Variety" wyjawiła, że rozpoczęto prace nad realizacją komedii "Laski na gigancie 2".

"Oficjalnie potwierdzam, to się dzieje! Tyle mogę powiedzieć. Mój producent Will Packer mnie za to zabije, ale zamierzamy umieścić akcję 'Lasek na gigancie 2' w Ghanie" - powiedziała Oliver.

