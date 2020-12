​Jada Pinkett Smith: Rola na Oscara?

Opowiadający prawdziwą historię film "Redd Zone" to nowa produkcja, którą szykuje Netflix. Wystąpi w niej Jada Pinkett Smith. Wcieli się ona wcieli się w rolę Tii Magee, samotnej matki, która pomogła dojść do siebie swojemu synowi i jego kolegom z drużyny footballu amerykańskiego po tym, jak ich wspólny przyjaciel został zamordowany.

​Jada Pinkett Smith wcieli się w Tię Magee /Axelle/Bauer-Griffin / Contributor /Getty Images

Rozpoczynająca się od zabójstwa Dominica Reeda historia miała szczęśliwy finał. Tuż po morderstwie, do domu Magee zaczęli po kolei wprowadzać się koledzy z drużyny jej syna. Finalnie pod jednym dachem zamieszkało aż siedemnastu chłopców. Dzięki pomocy kobiety, każdy z nich poszedł do koledżu, a czterech zagrało w profesjonalnej lidze NFL. Syn Tii, Brandon Magee, został zawodnikiem drużyn Cleveland Browns oraz Tampa Bay Buccaneers. W swojej karierze sportowej miał również epizod baseballowy w legendarnej drużynie Boston Red Sox.



Historia Tii Magee przypomina tę znaną z filmu "Wielki Mike. The Blind Side". Występująca w nim Sandra Bullock otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Czy Jada Pinkett Smith również może spodziewać się nagród? Leigh Anne Tuohy, którą grała Bullock, wychowała tylko jednego gracza NFL - pod tym względem szanse żony Willa Smitha na nagrodę wydają się cztery razy większe.

Jada Pinkett Smith nie może narzekać na brak pracy w trakcie pandemii COVID-19. Aktualnie pracuje na planie czwartej części "Matriksa" i jest też producentką wykonawczą filmu "King Richard", którego bohaterem jest ojciec tenisistek Venus i Sereny Williams, w którego rolę wciela się Will Smith. Pinkett prowadzi też popularny program na Facebooku zatytułowany "Red Table Talk", w którym pojawia się razem ze swoją matką Adrienne Banfield-Norris oraz córką Willow Smith.

Film "Redd Zone" wyprodukuje studio Westbrook Studios, które jest również producentem filmu "King Richard", a także innego planowanego filmu z udziałem Willa Smitha: "Emancipation" reżyserowanego przez Antoine'a Fuquę. W planach studia jest także remake komedii "Samoloty, pociągi i samochody", w którego obsadzie zobaczymy... Willa Smitha i Kevina Harta.