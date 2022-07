Nie lubię westchnień 'kiedyś było lepiej', bo moim zdaniem nie było. Choć owszem, były całe rzesze odbiorców złaknionych ironii, aluzji, którzy z zachwytem przyjmowali wszystko, co było wymierzone we władzę. Ale czy to dowód większego poczucia humoru Polaków w tamtych czasach? Odbiorcy brali, co było. Zapominamy o jeszcze większych rzeszach Polaków zakochanych w humorze koszarowym, wulgarnym, prymitywnym, który to humor akurat nie miał w tamtych czasach szerokiego dostępu do mediów. Teraz dostał i pokazuje, ilu ma entuzjastów. Gołym okiem widać, że to przytłaczająca większość.