Jacek Bromski o Piotrze Machalicy: Bardzo utalentowany aktor

To był bardzo zdolny, bardzo utalentowany aktor. Miał coś takiego w sobie ciepłego, a zarazem przekonywującego. Przykro mi słyszeć, że umarł - powiedział w poniedziałek, 14 grudnia, reżyser filmowy, przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Jacek Bromski.

Piotr Machalica zagrał główne role w kilku filmach Jacka Bromskiego /INPLUS /East News

"Pierwszy raz zobaczyłem go w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w szkolnym przedstawieniu pt. 'Dyrektor teatru' i bardzo mi się wtedy spodobał. Zaangażowałem go do filmu 'Ceremonia pogrzebowa', który stanowił jego debiut filmowy. Przed tym grywał w serialu telewizyjnym" - wspominał zmarłego aktora reżyser Jacek Bromski.

Przypomniał, że Piotr Machalica zagrał główne role w kilku jego filmach. "Przyjaźniliśmy się, pracowaliśmy bardzo ściśle przy filmach 'Zabij mnie glino' w 1987 r. i przy 'Sztuce kochania' w 1989 r., ale także np. w 'Kuchni polskiej', gdzie zagrał Henryka Kowalczyka" - mówił przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

"Wielki talent, samorodny, choć oczywiście od początku wykształcony w warszawskiej Szkole Teatralnej" - ocenił reżyser.



"Miał coś takiego w sobie ciepłego, a zarazem przekonywującego" - podkreślił Bromski.