Jacek Borkowski: Urodziny w szpitalu. Przejmujące słowa aktora "Klanu"

Jacek Borkowski trafił niedawno do szpitala. Aktor serialu "Klan" nie tak wyobrażał sobie urodziny, które obchodzi 16 kwietnia. 62-latek wciąż walczy z chorobą.

Aktor znany m. in. z roli Piotra Rafalskiego z serialu "Klan" niedawno trafił do szpitala. Jacek Borkowski nie uniknął zakażenia koronawirusem. Jego stan był na tyle poważny, że konieczna okazała się hospitalizacja. Artysta poinformował o tym za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku, publikując tam zdjęcie ze szpitalnego łóżka.



"No i nie zdążyłem się zaszczepić..." - pisał wówczas.

Jacek Borkowski nadal przebywa w szpitalu. Jak obecnie się czuje? Przyznaje, że chyba nigdy nie było tak źle. Aktor, który 16 kwietnia kończy 62 lata, nie tak wyobrażał sobie swoje urodziny. "Faktowi" opowiedział o aktualnym stanie swojego zdrowia. W przejmujących słowach opisał, z czym musi obecnie się mierzyć:



"Nie wiem, kiedy z wyjdę ze szpitala. Hospitalizacja u mnie jest niestety konieczna. Czuję się bardzo źle. Tak źle się chyba nigdy nie czułem. (...) Ledwo mówię i oddycham. To jest najgorsze. Pomaga mi podawany tlen. Nie mam na nic siły" - opowiedział.



Aktor serialu "Klan" z trudem oddycha. Nie kryje, że jest wykończony i chciałby mieć już chorobę za sobą. Jest wdzięczny wszystkim tym, którzy zasypali go ciepłymi słowami i życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, kiedy w ubiegłym tygodniu udostępnił na Facebooku zdjęcie ze szpitala. Potrzebuje jednak jeszcze więcej wsparcia.



Na łamach "Faktu" wystosował apel do fanów: "Proszę trzymać kciuki, żebym szybko pokonał to cholerstwo".

Maria Staroń