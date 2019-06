Dobry aktor musi umieć kłamać jak z nut? Na pewno taka umiejętność pomaga oszukać publiczność - pozwala zagrać emocje tak, by nikt nie poddawał ich w wątpliwość. W swojej karierze Robert Więckiewicz stworzył wiele wybitnych kreacji i wydawać by się mogło, że jest w stanie oszukać każdego. Dlatego właśnie znaleźliśmy mu ciężkiego przeciwnika - profesjonalny wariograf...

Robert Więckiewicz w scenie z filmu "Ja teraz kłamię"

Z klipu wideo stworzonego na potrzeby promocji filmu "Ja teraz kłamię" dowiemy się m.in., czy aktor ma wrogów, jakie ma kompleksy i nałogi, czy wstydzi się nagości i wreszcie, co myśli o... segregowaniu śmieci. Czy powie całą prawdę? A może oszuka nas wszystkich?



Robert Więckiewicz na wykrywaczu kłamstw

Wysmakowana wizualnie, pełna dwuznaczności i zagadek opowieść o trójce celebrytów, których osobiste historie przenikają się, wciągając widza do przewrotnej gry, której finał zaskoczy absolutnie wszystkich. "Ja teraz kłamię" - nowy film Pawła Borowskiego, twórcy wielokrotnie nagradzanego obrazu "Zero", został wyprodukowany przez Opus Film - firmę odpowiedzialną za największe międzynarodowe sukcesy polskiego kina ostatnich lat: nagrodzoną w Cannes "Zimną wojnę" oraz uhonorowaną Oscarem "Idę". W nieoczywistych rolach w filmie wystąpiła śmietanka aktorska z najwyższej półki, oprócz Więckiewicza: Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Adam Woronowicz, Agata Buzek, Marian Dziędziel, Paulina Walendziak, Rafał Maćkowiak i wielu innych. Dzięki nim powstało niezwykłe dzieło filmowe, w którym prawda jest jeszcze dziwniejsza od fikcji, bo - w odróżnieniu od fikcji - wcale nie musi być prawdopodobna...

"Ja teraz kłamię": Powrót Pawła Borowskiego

Aktorka Celia (Maja Ostaszewska), jej partner - reżyser Mat (Rafał Maćkowiak) oraz nastoletnia piosenkarka Yvonne (Paulina Walendziak) to trójka celebrytów, biorących udział w kontrowersyjnym telewizyjnym show "Konfesjonał Gwiazd". Każde z nich wierzy, że zwycięstwo w programie, w którym muszą wyjawić publiczności swoje największe sekrety, przyniesie wielkie pieniądze oraz pomoże w realizacji marzeń. Dla Yvonne ma to być powrót na szczyty list przebojów, dla Celii i Mata szansa na nakręcenie wspólnego filmu.



Kiedy cała trójka ponosi porażkę, sprawy zaczynają się komplikować. Związek aktorki i reżysera wchodzi w niebezpieczny zakręt, kariera piosenkarki wisi na włosku. Wtedy właśnie do Mata zgłasza się prowadząca show, Kai (Agata Buzek) i oferuje mu pomoc w sfinansowaniu filmu. Ale stawia warunek - rolę, którą miała zagrać Celia, dostanie... Yvonne. Decyzja podjęta przez Mata, wywoła prawdziwy rollercoaster zdarzeń, w czasie których na jaw zaczną wychodzić wszystkie, najbardziej skrywane tajemnice bohaterów. Kto z nich kłamie? Kto mówi prawdę? Jakie są ich prawdziwe motywacje? Wielki finał telewizyjnego widowiska przyniesie odpowiedzi.

"Ja teraz kłamię" [trailer]

"We współczesnym świecie, gdzie informacja jest najcenniejszym towarem, trzeba bardzo uważać na jakość tej informacji. Czasem to tylko fragment, strzęp większej całości, który może nas wprowadzić w błąd. Jeśli układa się w logiczną całość z innymi fragmentami przyjmujemy to za prawdę. I tym samym utwierdzamy się w błędzie. To, co mnie fascynuje chyba najbardziej to szczególna relacja, jaka wywiązuje się pomiędzy filmem i widzem - to ją nazywam kinem. Tak jak bohaterowie tej historii będą musieli docierać do prawdy, tak widzowie też będą poniekąd skazani kilkakrotnie na weryfikację swoich dotychczasowych sądów i ocen. Mam nadzieję, że ta gra doprowadzi widzów do takiego miejsca, w jakim jeszcze nie byli" - mówi Paweł Borowski.