J.K. Rowling uruchomiła stronę dla fanów Harry'ego Pottera

"Rodzice, nauczyciele i opiekunowie pracujący nad tym, żeby zainteresować i zapewnić rozrywkę dzieciom. W tym czasie przymusowej kwarantanny na pewno potrzebujecie trochę magii. Dlatego uruchomiłam stronę harrypotterathome.com" - ogłosiła na Twitterze autorka serii książek o przygodach Harry’ego Pottera.

J.K. Rowling na premierze filmu "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda" (2018) /Gary Mitchell/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

Nie jest to pierwszy taki ruch ze strony J.K. Rowling. Wcześniej zezwoliła na korzystanie z książek jej autorstwa, aby nauczyciele mogli czytać je na udostępnionych w Internecie nagraniach przeznaczonych dla uczniów. Mogą je jednak umieszczać jedynie na zamkniętych platformach edukacyjnych, bądź w niedostępnych dla postronnych widzów sieciach szkolnych.



Na uruchomionej przez pisarkę stronie harrypotterathome.com fani małego czarodzieja znajdą zabawne artykuły, quizy, układanki, nagrania wideo i wiele innych rozrywek, które umilą im czas kwarantanny.

Autorzy strony zapewniają, że za sprawą czarodziejskiego zaklęcia zniknie nuda. Jak również to, że przy każdej wizycie na stronie odwiedzający ją znajdzie tam zupełnie nowe treści.

Tymczasem jedną z ofiar pandemii jest trzecia część serii "Fantastyczne zwierzęta", której Rowling jest scenarzystką. Z powodu wirusa COVID-19 prace nad tym prequelem opowieści o Harrym Potterze zostały wstrzymane. Występujący w nim w roli Jacoba Kowalskiego aktor Dan Fogler zapewnia, że jest na co czekać.

"Wszystkie wydarzenia prowadzą do wielkiej wojny z II wojną światową w tle. Możecie więc sobie jedynie wyobrazić te epickie bitwy, których możecie się spodziewać. Czytałem scenariusz i bardzo podobał mi się w nim rozwój postaci. Trzecia część będzie podobna do jedynki" - powiedział Fogler w wywiadzie dla "Syfy Wire".

"Czekamy. Kiedy wszystko ruszy, ruszymy i my. Kiedy inni wrócą do pracy, wrócimy i my. Mam nadzieję, że wydarzy się to szybciej niż później" - dodaje Fogler.

Premierę filmu "Fantastyczne zwierzęta 3" pierwotnie zaplanowano na 12 listopada 2021 roku.