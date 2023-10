Niedawno "Daily Mail" donosił, że członkowie brytyjskiej Partii Pracy rozważają karę dwóch lat pozbawienia wolności za m.in. celowe użycie niewłaściwych zaimków w stosunku do osób transpłciowych. Z tekstu opublikowanego w tej gazecie wynika, że pod rządami laburzystów takie zachowanie podchodziłoby pod zbrodnię z nienawiści, a co za tym idzie byłoby traktowane podobnie jak obecnie przypadki przemocy i nękania motywowanego nienawiścią na tle rasowym i religijnym. Takie przestępstwa karane są w Wielkiej Brytanii wyrokiem do dwóch lat więzienia.

J.K. Rowling: Wybiera więzienie zamiast cenzury

Na opisane przez "Daily Mail" plany polityków szybko zareagowała autorka cyklu książek o przygodach Harry’ego Pottera, która była wielokrotnie krytykowana za swoje wypowiedzi na temat osób transpłciowych. "Z przyjemnością odsiedzę dwa lata więzienia, jeśli alternatywą jest cenzura i przymusowe zaprzeczanie rzeczywistości i znaczeniu seksu. Jestem gotowa na proces. Myślę, że będzie to o wiele bardziej zabawne niż bywanie na czerwonych dywanach" - napisała na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) J.K. Rowling .



Rozwijając temat, Rowling zaczęła żartować ze swoimi fanami na temat tego, jak wyglądałaby odsiadka w jej wykonaniu. "Mam nadzieję, że dostałabym przydział do pracy w bibliotece więziennej. Poradziłabym sobie też w kuchni. Pranie mogłoby być zaś problemem. Mam tendencję do kurczenia rzeczy w praniu i przypadkowego barwienia białych na różowo. Nie byłoby to chyba jednak wielkim problemem, biorąc pod uwagę, że w więzieniu zwykle pierze się prześcieradła i więzienne drelichy" - ironizowała pisarka.