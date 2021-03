​ J.J. Abrams szykuje nowy film o Supermanie

"Jest nowa, potężna i poruszająca historia Supermana, która jeszcze nie została opowiedziana" - zapewnia J.J. Abrams, który wyprodukuje nowy film o Supermanie. Wiadomo, że scenariusz tego projektu napisze afroamerykański pisarz i eseista Ta-Nehisi Coates ("Between the World and Me").

Reklama

"Jest nowa, potężna i poruszająca historia Supermana, która jeszcze nie została opowiedziana - zapewnia J.J. Abrams /Gabriel Olsen/FilmMagic /Getty Images

Jako pierwszy informację o nowym projekcie studia Warner Bros. i wydawnictwa DC Comics podał portal "Shadow and Act". Póki co znajduje się on w bardzo wczesnej fazie przygotowania i nie wiadomo, kto wcieli się w nim w rolę Supermana, ani kto będzie reżyserem filmu.



Ostrożny w słowach jest również sam Te-Nehisi Coates, uznany pisarz, który w 2015 roku został uhonorowany prestiżową nagrodą National Book Award. "Bycie zaproszonym do nowego projektu DC Films i należącego do Abramsa studia Bad Robot to dla mnie duży zaszczyt. Nie mogę się doczekać mojego wkładu w dziedzictwo tego jednego z najbardziej ikonicznych i mitycznych amerykańskich bohaterów" - powiedział Coates. Nie będzie to dla niego pierwsze zetknięcie ze światem komiksu. Pisał już scenariusze komiksów z serii "Kapitan Ameryka" i "Czarna Pantera".

Reklama

Zadowolenia z możliwości współpracy z pisarzem nie kryje J.J. Abrams. "Jest nowa, potężna i poruszająca historia Supermana, która jeszcze nie została opowiedziana. Nie mogliśmy trafić lepiej. Wspaniały pan Coates pomoże nam przenieść tę historię na duży ekran. Jesteśmy wdzięczni studiu Warner Bros. za szansę na stworzenie tego filmu" - powiedział.

Zatrudnienie afroamerykańskiego scenarzysty do powstającego projektu spowodowało falę spekulacji w Internecie. Fani komiksów zastanawiają się, czy po raz pierwszy w historii Supermana nie zagra go czarnoskóry aktor. Nie wyklucza tego prezes Warner Bros. Toby Emmerich, który zapewnił, że Coates będzie miał przy tym projekcie zupełną artystyczną wolność.

Ostatnim aktorem, który wcielił się w postać Supermana na dużym ekranie, był Henry Cavill. Brytyjskiego aktora zobaczymy znów w tej roli w czekającej na premierę reżyserskiej wersji "Ligi Sprawiedliwości" stworzonej przez Zacka Snydera. Na platformie streamnigowej HBO GO zadebiutuje już 18 marca.