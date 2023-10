Iwona Katarzyna Pawlak: Zachwyciła w "Nad Niemnem" i zniknęła. Dlaczego nie robiła kariery?

Iwona Katarzyna Pawlak 28 października obchodzi 60. urodziny. Mogła być gwiazdą i grać w zagranicznych filmach. Dlaczego nie zdecydowała się na karierę poza granicami kraju?

Iwona Katarzyna Pawlak: Zachwyciła w "Nad Niemnem"

Urodziła się 28 października 1963 roju w Sulechowie. Dyplom w łódzkiej Filmówce zrobiła w 1986 roku. Przełomową rolą, a zarazem debiutem filmowym aktorki była kreacja Justyny Orzelskiej w adaptacji powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem" (w 1986 roku powstał film i miniserial). Już jako studentka zachwycała na deskach teatrów (na początku kariery grała często w Teatrze Nowym w Łodzi).

"Kompletnie się tego nie spodziewałam. Ten debiut jednocześnie był moim dyplomem. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Po trzecim roku studiów w Łódzkiej Szkole Filmowej dostałam zaproszenie na casting do Zbigniewa Kuźmińskiego. Prosto z zajęć pojechałam do wytwórni, gdzie wręczono mi kartkę z monologiem mojej bohaterki, Justyny Orzelskiej" - Pawlak wspominała w jednym z wywiadów.

Kiedy dowiedziała się, że otrzymała główną rolę, przeżyła chwile zwątpienia - bała się, że nie podoła. Do udziału w filmie namówił ją mąż, również aktor Jacek Pawlak.

"Powiedział mi, że wezmę udział w czymś ważnym, bo film 'Nad Niemnem' zawsze będzie oglądany. Miał rację. Do dziś zdarza mi się słyszeć: 'Dzień dobry, pani Justynko'" - aktorka wspomina po latach.



Po premierze "Nad Niemnem" Pawlak wyjechała do Australii. Tam poznała agentkę, która obiecała poprowadzić jej karierę w Nowej Zelandii. Rozpoczęła karierę modelki, dostawała też wiele ciekawych propozycji filmowych oraz telewizyjnych. Wystąpiła w nowozelandzkich produkcjach - m.in. serialu TVNZ "Gloss" oraz "Braterstwo Róży".

Moja emigracja była bardzo interesująca i pracowita. W Nowej Zelandii poznałam agentkę, która bardzo mi pomogła. Dostrzegła we mnie urodę pasującą do wschodniego typu modelek. Zagrałam tam w serialu oraz w filmie "Braterstwo róży", w którym miałam okazję poznać amerykańskiego aktora Roberta Mitchuma opowiadała aktorka na łamach "Rewii".

"Miałam w Nowej Zelandii duże poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Wtedy zasmakowałam takiego życia, jakie prowadzi się teraz w naszym show-biznesie. Bywałam nawet bardziej rozpoznawalna tam, niż w Polsce" - wspominała.



Iwona Katarzyna Pawlak: Mąż był ważniejszy niż kariera

Pawlak nie chciała jednak rozwijać kariery kosztem małżeństwa, dlatego zdecydowała się na powrót do kraju.

Los tak chciał. Nie udało mi się ściągnąć mojego męża Jacka do Nowej Zelandii, ponieważ pieniądze, które mu wysłałam, zaginęły w drodze. Dopiero po moim powrocie okazało się, że dotarły do innego banku. Ale nie żałuję stwierdziła.

Wróciła do Polski, gdzie siłą rzeczy jej popularność przycichła. Jedną z kinowych ról zagrała w reżyserskim debiucie Krzysztofa Krauzego "Nowy Jork, czwarta rano", w którym wcieliła się w koleżankę gwiazdy filmu - Anny Wojdon.



Więcej pracy miała na teatralnych deskach, będąc w zespole łódzkiego Teatru Nowego. Oglądaliśmy ją m.in. w "Burzy" Szekspira (Miranda), "Do wzięcia" Janusza Głowackiego (Synowa) czy "Kopciuszku" (Dobra Wróżka).

W kolejnych latach grywała najczęściej drugoplanowe lub epizodyczne role kinowe - w "Porno" Marka Koterskiego wcieliła się z jedną z byłych dziewczyn głównego bohatera, pojawiła się także w dwóch filmach Andrzeja Barańskiego: "Kawalerskie życie na obczyźnie" oraz "Dwa księżyce".

Najbardziej pamiętną kreację stworzyła w drugiej części "Psów" Pasikowskiego, w których wcieliła się w żonę granego przez Cezarego Pazurę podporucznika Waldemara Morawca.



"Iwona nie ma żalu do losu, choć wydawało się, że po 'Nad Niemnem' jej kariera rozwinie się w szybszym tempie. Tak się nie stało. Miała moment zwątpienia, odeszła od aktorstwa, pracowała w banku. Ale wróciła do teatru, bo mimo wszystko aktorstwo jest jej drogą" - przyjaciółka aktorki mówiła magazynowi "Świat i Ludzie".

Iwona Katarzyna Pawlak: Co teraz robi?

Kilka lat temu Iwona Katarzyna Pawlak skończyła studia producenckie, aby pracować także z drugiej strony kamery. Pojawia się gościnnie w popularnych serialach, mogliśmy oglądać ją w takich produkcjach, jak "Na dobre i na złe", "Czas honoru", "Prawo Agaty" czy "O mnie się nie martw".



Jedynym reżyserem, który o niej nie zapomniał, jest Władysław Pasikowski. Pawlak zagrała w jego trzech ostatnich filmach: w "Jacku Strongu" była pielęgniarką, w "Kurierze" przypadła jej rola żony gajowego, z kolei w "Psach 3" wróciła jako żona Morawca.

W 2023 roku można było oglądać aktorkę w roli Grety w serialu TVP "Jagiellonowie". Sukcesu "Nad Niemnem" nigdy nie udało jej się powtórzyć.