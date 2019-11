IV Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA w listopadzie w wybranych miastach w Polsce

IV Festiwal Filmów Festiwal Arka jest odpowiedzią na potrzeby ludzi ceniących spotkania z filmem dobrym i ważnym. W cztery weekendy listopada w 8 miastach w Polsce: Głuszycy, Krakowie, Lublinie, Łomży, Nowym Sączu, Rzeszowie, Siedlcach i Warszawie prezentowane będą najważniejsze premiery kina chrześcijańskiego.

Festiwal Arka ma być odpowiedzią na potrzeby ludzi ceniących spotkania z filmem dobrym i ważnym.

"Wierzymy, że filmy, które wybraliśmy i które obejrzy polska publiczność, wpisują się w mądrą i otwartą dyskusję o współczesnym świecie, o sensie życia i o wartościach chrześcijańskich" - piszą organizatorzy festiwalu.

Jakie filmy będzie można obejrzeć podczas festiwalu Arka?

"Lourdes" (reż. Thierry Demaizière i Alban Teurl)



Podróż do groty w Lourdes, na skale której miliony ludzi odcisnęło ślad swych marzeń, oczekiwań, nadziei i bólu. Reżyserzy pokazują "nagie Lourdes", ponieważ, jak sami mówią, tacy są właśnie pielgrzymi przybywający do tego miejsca, którzy u stóp Maryi stają nadzy, czyli prawdziwi, bez póz i udawania. Krytycy podkreślają, że sukces "Lourdes" pokazuje, iż Francuzi wciąż poszukują wiary, wartości i sensu.

"Jutro czeka nas długi dzień" (reż. Paweł Wysoczański)

Film opowiada o Helenie Pyz - polskiej lekarce i misjonarce świeckiej, która pod koniec lat 80. XX wieku była lekarką w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach. "Stałam się jedną z nich. To jest moja rodzina. Stało się tak, kiedy po przybyciu tam, po krótkim czasie ktoś powiedział do mnie - mamo. Dzieciom z kolonii trędowatych najbardziej brakuje miłości" - opowiada misjonarka. Dla niej praca w Ośrodku to całe życie, Indie stały się jej drugim domem. Film Pawła Wysoczańskiego dotyka tajemnic różnych wyznań i poszukuje w nich tego, co najistotniejsze, czyli istoty dobra.

"Schronienie w chmurach" (reż. Robert Budina)

Historia Besnika samotnego pasterza i muzułmanina, nawiedzonego niespełnioną miłością. Jest synem katolickiej matki i byłego ojca komunistycznego, którym opiekuje się w albańskiej wiosce w górach. Wiosce, w której chrześcijanie i muzułmanie znaleźli sposób na pokojowe współistnienie. Nawet po odkryciu, że stary meczet był kościołem i że budynek był tak naprawdę dzielony przez dwie religie w przeszłości, spokój życia codziennego można zachować. Jednak po śmierci ojca drastyczne zmiany zagrażają rodzinie Besnika, a pasterz jest zmuszony szukać własnej drogi.

"Niesamowita łaska: Aretha Franklin" (reż. Alan Elliott, Sydney Pollack)

Przejmujący obraz kunsztu jednej z najważniejszych i największych artystek jazz, soul i gospel, ukazany w materiale zrealizowanym w ciągu dwóch nocy nagrań w kościele ks. Jamesa Clevelanda w Watts w Kalifornii, w styczniu 1972 roku. Podczas nagrania powstał album pt. "Amazing Grace" nazywany "Świętym Graalem Hollywood" - niosący bardzo poważne przesłanie, dotyczące wiary, gloryfikacji miłości Boga. To film prezentujący niesamowity kunszt wokalny Arethy Franklin oraz epokowe wydarzenie sprzed 46 lat - nigdy nigdzie nie pokazywane - oraz niesamowity etap w historii amerykańskiej muzyki.



"15 sierpnia" (reż. Zacharias Mavroeidis)

Wspaniałe połączenie tradycji i współczesności odnajdziemy w greckim filmie dokumentalnym. Każdego roku, na koniec lipca Irena i inne kobiety przybywają do monastyru Wniebowzięcia na Tirasię, bliźniaczą wyspie Santorini. Przez kolejnych 15 dni przygotowują się do Święta Wniebowzięcia NMP, modląc się o wieczny odpoczynek dla zmarłych. Jednocześnie wracają wspomnieniami do czasów świetności wysyp, lat młodości, gdy tłumy turystów i wiernych przybywały każdego 15 sierpnia. Autorzy filmu poruszają tematy wiary, tożsamości, przynależności, tradycji w korelacji z opustoszałą obecnie wyspą.

"Odrodzenie" (reż. Kristof Hoornaert)

Dwoje bohaterów uwikłanych w trudną historię. Młody mężczyzna niczym biblijny Kain zabija swojego brata. Uciekając z miejsca zbrodni znajduje schronienie u starszego, samotnego człowieka zmagającego się od lat z trudną rodzinną historią. Spotkanie sprawia, że mężczyźni dojrzewają do wewnętrznej przemiany. Film oszczędny w słowa, operujący prostą, sugestywną symboliką a zarazem niesłychanym pięknem i surowością obrazu. Ta tajemnicza historia pozwala widzom zagłębić się za zakamarki duszy stawiają pytania o odpowiedzialność, winę, karę i odkupienie.

"Życie w górach" (reż. Grant Baldwin)

Pięknie sfilmowany, niesamowity obraz ludzkiej pasji, która stała się istotą życia. Kolumbia Brytyjska to prowincja Kanady, której 75% terenu stanowią góry, ale jej mieszkańcy rzadko wyruszają na dalekie górskie wyprawy. Jednak dla niektórych to góry stanowią centrum i sens życia. Martina Halik i jej 60-letnia mama Tania jako pierwszy kobiecy zespół wyruszają na 2300-km górski trekking z Kanady na Alaskę, wzdłuż niebezpiecznego pasma Gór Nadbrzeżnych. W ich historię wplecione są opowieści o ludziach, którzy wybrali życie w górach: zakonnic, które właśnie tutaj najbardziej czują bliskość Boga, artysty - tworzącego śnieżne obrazy czy parze, która od 50 lat żyje w głębokiej dziczy, bez dostępu do prądu.

"Odwaga w ogniu" (reż. Campbell Miller)

Ksiądz Willie Doyle był irlandzkim jezuitą, który zaciągnął się do armii brytyjskiej w 1915 r. Chciał być na polu bitwy z żołnierzami, kiedy najbardziej go potrzebowali. Był człowiekiem tak odważnym, że podczas I wojny światowej niezliczoną ilość razy wbiegał na "ziemię niczyją", aby zaciągnąć żołnierzy w bezpieczne miejsce lub położyć się obok nich, dając im ostatnie obrzędy. Odwaga pod ostrzałem obejmowała także trening duchowy ks. Williego Doyle'a przez całe życie. Był tak pobożny, że wstawał wcześnie, aby pływać i modlić się w lodowatym jeziorze w zamku Rathfarnham i modlić się przez całą noc na linii frontu.

