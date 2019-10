IV Europejski Dzień Kina Artystycznego w polskich kinach studyjnych już 13 października 2019 roku

Już 13 października 2019 roku w kinach na całym świecie odbędzie się IV Europejski Dzień Kina Artystycznego. Co przygotowano w tym dniu dla polskich widzów? Zobacz spot tego wydarzenia!

Plakat IV Europejskiego Dnia Kina Artystycznego

Po raz czwarty CICAE, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Art-house'owych i Europa Cinemas łączą siły z ponad 700 kinami, w tym także z polskimi kinami niezależnymi zrzeszonymi w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, aby zorganizować IV Europejski Dzień Kina Artystycznego.

Tegoroczne święto kina artystycznego ma po raz kolejny zaprezentować zaangażowanie kin na rzecz żywej różnorodności kulturowej.

Ambasadorami projektu są: Céline Sciamma, Jean-Pierre & Luc Dardenne i Sandra Hüller.



Europejski Dzień Kina Artystycznego ma udowodnić, że kina są żywymi publicznymi miejscami spotkań kulturowych i pełnią ważną funkcję społeczną.



Kina są ważną częścią krajobrazu kulturowego i wzbogacają społeczności - w miastach i na wsi. Gromadzą ludzi i dają im poczucie wspólnoty, niezależnie od wieku, pochodzenia, wykształcenia czy dochodu. Co roku ponad 100 milionów osób odwiedza kina arthousowe. Odgrywają one kluczową rolę w promowaniu różnorodności kulturowej i prezentowaniu młodych talentów.

Oficjalna strona Europejskiego Dnia Kina Artystycznego to artcinemaday.org

Program Europejskiego Dnia Kina Artystycznego w kinach Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych dostępny jest na stronie kinastudyjne.pl

Organizatorami wydarzenia w Europie jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Art-house'owych (CICAE), przy wsparciu Europa Cinemas. W Polsce IV Europejski Dzień Kina Artystycznego tworzą: Stowarzyszenie Kin Studyjnych, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych (działająca przy FINA), Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszenie Kin Studyjnych.

Organizatorzy Europejskiego Dnia Kina Artystycznego:

CICAE - Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Art-house'owych to sieć krajowych związków kin oraz kin niezależnych, festiwali filmowych, nie wyłączając przy tym dystrybutorów. Celem działania organizacji działającej od 1955 roku jest promowanie różnorodności kulturowej w kinach i na festiwalach filmowych, oraz wspieranie produkcji poprzez nakierowanie na inicjatywy kulturowe. CICAE pomaga w uzyskaniu wsparcia dla filmów artystycznych od organów rządowych i wspiera dystrybucję filmów z całego świata na cały świat.



Europa Cinemas to pierwsza sieć kinowa skupiająca się na europejskich filmach założona w 1992 roku w ramach programu Unii Europejskiej "Media". Obecnie obejmuje 2,350 sal projekcyjnych w 977 kinach oraz zrzesza 596 miast w 42 krajach. Głównymi celami projektu jest nie tylko zwiększenie liczby filmów europejskich w ofercie kin czy promowanie różnorodności w repertuarze, ale również zbudowanie sieci kin, które będą prowadziły wspólne przedsięwzięcia na szczeblu krajowym i europejskim.

Polscy partnerzy projektu:

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych działająca przy Filmotece Narodowej - Instytucie Audiowizualnym

Działalność Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych ma na celu upowszechnianie kultury filmowej w szczególności poprzez rozpowszechnianie w kinach Sieci filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin. Strukturę Sieci tworzą kina, które zobowiązały się do realizowania programu SKSiL w umowach zawartych z operatorem Sieci - FINA, który w zamian wspiera finansowo działalność programową kin oraz ułatwia im dostęp do pożądanego - z punktu widzenia programu Sieci - repertuaru kinowego. W Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych zrzeszonych jest 227 polskich kin niezależnych a ich widownia w 2018 r. sięga 11 milionów widzów.



Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał w 2005 roku na mocy uchwalonej przez parlament ustawy o kinematografii. Do głównych zadań Instytutu należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii poprzez dofinansowanie realizacji projektów filmowych na wszystkich etapach: scenariusza, developmentu i produkcji filmu. PISF wspiera również promocję polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą. Współfinansuje organizację festiwali, przeglądów, retrospektyw, a także kampanie promocyjne najlepszych polskich filmów. Instytut przeznacza znaczne środki na edukację i upowszechnianie kultury filmowej, oraz na modernizację infrastruktury kinowej, doskonalenie zawodowe filmowców i działalność Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Stowarzyszenie Kin Studyjnych



Zrzesza podmioty prowadzące kina studyjne i lokalne, osoby zaangażowane w działalność tych kin oraz inne osoby realizujące cele stowarzyszenia, do których należy m.in.: współpraca z organizacjami działającymi na rzecz kina i filmu artystycznego, promocja i upowszechnianie wiedzy o kinematografii artystycznej, niezależnej oraz alternatywnych gatunkach twórczości filmowej, rozwój kultury filmowej i prowadzenie edukacji filmowej, czy też wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich podmiotów.