Issa Rae użyczy głosu postaci Spider-Woman

Trwają prace nad kontynuacją oscarowego pełnometrażowego filmu animowanego „Spider-Man Uniwersum”. Jedną z postaci, która się w niej pojawi, będzie niejaka Jessica Drew, znana pod pseudonimem Spider-Woman. Głosu tej postaci użyczy znana z serialu „Niepewne” Issa Rae.

Issa Rae /Amy Sussman /Getty Images

Issa Rae to pierwsza nowa aktorka, jaka dołączyła do obsady filmu "Spider-Man: Into the Spider-Verse 2". Wiadomo, że swoje głosowe role z pierwszej części filmu powtórzą w nim Shameik Moore i Hailee Steinfeld, którzy użyczają głosów postaciom Milesa Moralesa i Spider-Gwen Stacy. Informację o zaangażowaniu Rae do tego projektu podał portal "The Hollywood Reporter".



Fabuła drugiej części filmu "Spider-Man: Uniwersum" trzymana jest w tajemnicy. Autorami scenariusza są Phil Lord i Chris Miller ("21 Jump Street"), którzy ponownie pełnić będą też role producentów powstającego filmu. Razem z nimi scenariusz kontynuacji filmu z 2018 roku napisał David Callaham ("Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"). Film reżyserują Joaquim Dos Santos, Kemp Powers oraz Justin K. Thompson, a jego premiera zaplanowana została na 7 października przyszłego roku.



"Spider-Man Uniwersum" opowiada historię Milesa Moralesa. To nastolatek, który po tym, jak ugryzł go pająk, odkrywa w sobie moce podobne do tych, jakimi posługuje się Spider-Man. Kiedy otwiera się brama do multiwersum, Miles szybko zdaje sobie sprawę, że nie jest jedynym superbohaterem. Poznaje Petera Parkera i Gwen Stacy. Razem walczą ze złym Kingpinem i próbują uratować świat.



Issa Rae, którą ostatnio można było oglądać w komedii sensacyjnej "Gołąbeczki", gdzie wystąpiła u boku Kumaila Nanjianiego, pracuje właśnie na planie piątego i zarazem ostatniego sezonu serialu "Niepewne". Pojawi się też w drugim sezonie serialu "A Black Lady Sketch Show". Aktorka zakończyła także zdjęcia do kryminału "Vengeance", gdzie wystąpiła u boku Boyda Holbrooka i Ashtona Kutchera. Ma też zaplanowany wspólny projekt z Jordanem Peele’m ("Uciekaj!").