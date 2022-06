Isabella Rossellini przyszła na świat 18 czerwca 1952 roku. Od początku swojego życia była związana z przemysłem filmowym. Jej matką była Ingrid Bergman , szwedzka aktorka znana między innymi z ról w "Casablance" , "Anastazji" i "Jesiennej sonacie" , laureatka trzech Oscarów. Ojciec, Roberto Rossellini, był z kolei jednym z czołowych twórców włoskiego neorealizmu. Jej rodzice spotkali się podczas pracy nad filmem "Stromboli, ziemia Boga" (1950). Rozpoczęty wtedy romans spotkał się z ostrą reakcją środowiska filmowego. Oboje byli bowiem w związkach małżeńskich. Skandal zmusił Bergman do opuszczenia Stanów Zjednoczonych na kilka lat. Aktorka wyszła za Rosselliniego w tym samym roku.

Reklama

Ich córka spędziła swą młodość w ciągłych podróżach między Nowym Jorkiem, Paryżem i Rzymem. W pierwszym z miast rozpoczęła studia, gdzie podjęła także pracę tłumaczki dla włoskiej telewizji RAI. W 1976 roku debiutowała jako aktorka w małej roli w musicalu "Kwestia czasu" w reżyserii Vincente Minnelliego , twórcy "Amerykanina w Paryżu" i "Gigi". W filmie wystąpiła również jej matka, a także Liza Minnelli i Charles Boyer . W 1979 roku Rossellini wyszła za Martina Scorsese , uznanego amerykańskiego reżysera, którego poznała przy okazji pracy w telewizji.

Zdjęcie Ingrid Bergman i Roberto Rossellini ze swoimi dziećmi podczas pierwszych urodzin Isabelli i jej siostry bliźniaczki Isotty / Hulton Archive / Getty Images

W kolejnych latach Rossellini pojawiła się na ekranie zaledwie dwa razy, w małych rolach. W wieku 28 lat rozpoczęła za to karierę modelki, w której odniosła wiele sukcesów, pracując z uznanymi fotografami i pojawiając się na okładkach znanych czasopism, między innymi "Vanity Fair". W 1982 roku stała się twarzą przedsiębiorstwa kosmetycznego Lancôme. Współpracę z firmą zakończyła w skandalicznych okolicznościach. W 1996 roku przedsiębiorstwo zerwało ich umowę z powodu jej wieku. Aktorka miała wtedy 44 lata. W 1982 roku zakończyła także małżeństwo ze Scorsesem. Mniej więcej w tym samym czasie zmarła jej matka.



Isabella Rossellini: Diwa 1 / 14 Isabella Rossellini - włoska gwiazda kina - obchodzi w niedzielę, 18 czerwca 2017, 65. urodziny. Byłej żonie Martina Scorsese (1979-82) największą sławę przyniosły role w filmach Davida Lyncha: "Blue Velvet" oraz "Dzikość serca". Źródło: Getty Images Autor: Emma McIntyre udostępnij

Rossellini rozpoczęła pełnoprawną karierę aktorską dopiero w 1985 roku, występując w większej roli w zimnowojennym musicalu "Białe noce" Taylora Hackforda . Wcieliła się w żonę afroamerykańskiego tancerza, który przygotowuje do występu sowieckiego baletmistrza. Wkrótce wszyscy troje postanawiają uciec z ZSRR. W latach 1986-1990 Rosselini była związana z reżyserem Davidem Lynchem i wystąpiła w dwóch jego filmach. W "Blue Velvet" wcieliła się w pracującą w nocnych klubach piosenkarkę Dorothy Vallens uwikłaną w sadomasochistyczny relację z psychopatą Frankiem Boothem (brawurowo zagranym przez Dennisa Hoppera ). Film otrzymał skrajne różne recenzje. Niektórzy krytycy nazywali go arcydziełem, inni tworem chorym i plugawym. Dziś "Blue Velvet" uważany jest za jeden z najlepszych filmów Lyncha. Reżyser otrzymał za niego nominację do Oscara. Z kolei Rossellini nagrodzono statuetką Indie za najlepszą rolę kobiecą.

Wideo "Blue Velvet": New Trailer [HD]

Rossellini zagrała także małą rolę w kolejnym filmie Lyncha, nagrodzonej Złotą Palmą w Cannes "Dzikości serca" . Aktorka miała pojawić się w kultowym serialu "Miasteczko Twin Peaks" . Lynch napisał z myślą o niej rolę Giovanny "Jo" Packard, ukochanej szeryfa Trumana. Aktorka nie chciała jednak wystąpić w serialu. Ostatecznie Lynch przepisał scenariusz i zmienił narodowość postaci. Włoszka Giovanna stała się Joceyn, w którą wcieliła się pochodząca z Chin Joan Chen .

Wideo "Dzikość serca": Official Trailer

W 1992 roku Rossellini pojawiła się w drugoplanowej roli w czarnej komedii Roberta Zemeckisa "Ze śmiercią jej do twarzy" . Film opowiadał o rywalizacji dwóch kobiet granych przez Meryl Streep i Goldie Hawn . W pewnym momencie obie otrzymują eliksir młodości, który zapewnia im wieczne życie. Dzięki niemu są w stanie przeżyć makabryczne wypadki, jednakże potrzebują osoby, która zawsze będzie w pobliżu, by "pozbierać je do kupy". Ma nią być narzeczony jednej i kochanek drugiej, chirurg plastyczny Ernest ( Bruce Willis ). Rossellini wcieliła się w tajemniczą Lisle, piękną kobietę utrzymującą, że ma 71 lat. To ona ofiarowuje bohaterkom eliksir. Chociaż film otrzymał mieszane recenzje, nagrodzono go Oscarem za efekty specjalne. Z kolei Rossellini zdobyła statuetkę Saturna za najlepszą rolę drugoplanową.

Wideo "Ze śmiercią jej do twarzy" (1992): Official Trailer

W połowie lat dziewięćdziesiątych Rossellini związała się z produkcjami telewizyjnymi. Wystąpiła gościnnie w kilku najpopularniejszych wówczas serialach, między innymi w "Przyjaciołach" i "Szpitalu dobrej nadziei", udzieliła także swojego głosu epizodycznej postaci w "Simpsonach". W 1996 roku zagrała w "Zbrodni stulecia", za co otrzymała nominację do Złotego Globu za najlepszą rolę kobiecą w filmie telewizyjnym. Wcieliła się w Annę Hauptmann, żonę człowieka oskarżonego o porwanie i zabójstwo synka pioniera lotnictwa Charlesa Lindbergha.

Wideo "Zbrodnia stulecia": Trailer

Z kolei w miniserialu "Odyseja" (1997) Andrieja Konczałowskiego Rossellini zagrała Atenę, grecką boginię mądrości, a w "Merlinie" (1998) Steve'a Barrona wcieliła się w Nimue, ukochaną tytułowego maga. Uznanie przyniosła jej także rola cesarzowej Józefiny, pierwszej żony Napoleona, w miniserialu "Napoleon" (2002). W 2006 roku Rossellini wystąpiła w krótkometrażowym filmie Guy'a Maddina "Mój tata ma sto lat". Niespełna szesnastominutowe dzieło było dedykowane Robertowi Rosselliniemu. Aktorka wcieliła się w szereg postaci ze świata filmu, w tym - póki co po raz pierwszy - w swoją matkę - Ingrid Bergman.

Wideo "Mój tata ma sto lat"

W 2008 roku Rossellini rozpoczęła realizację swojego autorskiego projektu dla telewizji Sundance. "Green Porno" było serią krótkometrażowych filmów dokumentalnych skupiającą się na seksualnych zwyczajach owadów, na które można się natknąć w domu lub ogrodzie: pszczół, much, ważek. Ukazane one były na przykładzie aktorów - w tym także samej Rossellini - przebranych w stroje insektów. Serial doczekał się ośmiu odcinków, był także jednym z pierwszych projektów, który otrzymał dystrybucję internetową. Wszystkie cztery odcinki ostatniego sezonu przed wyemitowaniem w telewizji zostały umieszczone na stronie Sundance Channel.

Wideo GREEN PORNO: Bee | Starring Isabella Rossellini

W ostatnich latach Rossellini pojawiała się na ekranie głównie w małych rolach, zarówno w filmach niezależnych, jak i u uznanych reżyserów, między innymi we "Wrogu" (2013) Denisa Villeneuve'a oraz "Joy" (2015) Davida O. Russella . W 2011 roku była przewodniczącą jury podczas festiwalu w Berlinie. W 2015 roku kierowała sekcją Un Certain Regard podczas festiwalu w Cannes.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Joy" [trailer 2] materiały dystrybutora