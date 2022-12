Wśród 25 filmów, które w 2022 r. dołączyły do National Film Registry, aż 15 to te wyreżyserowane lub współreżyserowane przez osoby o innym kolorze skóry niż biały, kobiety lub członków społeczności LGBTQ+. Na liście znalazły się takie tytuły jak m.in. "Iron Man" (2008), "Kiedy Harry poznał Sally" (1989), "Mała Syrenka" (1989), "Carrie" (1976) i "Szarada" (1963).

Po poszerzeniu bazy National Film Registry znajduje się w niej 850 pozycji. Wśród nich są nie tylko filmy fabularne, ale również dokumenty i teledyski. Zestawienie, do którego wybierane są niekoniecznie najlepsze i najpopularniejsze amerykańskie produkcje, ale przede wszystkim te o "kulturalnym, historycznym i estetycznym znaczeniu", tworzone jest od 1988 r.

"Iron Man" w zbiorach Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych

Niewątpliwie najgłośniejszym filmem, który w tym roku poszerzył zbiory Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, jest "Iron Man". Opowieść o miliarderze, Tonym Starku, który w supernowoczesnej zbroi, jako Iron Man, walczy ze złem.

Źródło: materiały dystrybutora

Komentując to wyróżnienie, prezes Marvel Studio, Kevin Feige , cytowany przez Variety, stwierdził: "'Iron Man' był pierwszym filmem wyprodukowanym samodzielnie przez Marvel Studios. To był pierwszy film, nad którym mieliśmy pełną kontrolę twórczą i naprawdę był to przełom dla studia. To, że 15 lat po premierze 'Iron Mana', projekt ten dołączył do National Film Registry, mówi nam, że film przetrwał próbę czasu i nadal ma znaczenie dla widzów na całym świecie".