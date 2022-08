Iron Man: Jon Favreau był przeciwny jego śmierci

Iron Man dla wielu był najciekawszym spośród Avengersów. Była to przede wszystkim zasługa mistrzowskiej kreacji Roberta Downeya Jr. Śmierć Tony'ego Starka wstrząsnęła widzami, nic więc dziwnego, że wielu z nich zadawało sobie pytanie - dlaczego Iron Man musiał zginąć? Jak się okazało, reżyserowi dwóch pierwszych części to rozwiązanie fabularne zupełnie nie przypadło do gustu.

Zdjęcie Iron Man (2008) / Paramount Pictures / Marvel Studios/Collection Christophel/East News / East News