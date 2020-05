Internetowe wyzwanie zaowocowało powstaniem filmu animowanego

Fight challenge nie jest tak bardzo popularnym internetowym wyzwaniem jak #hot16challenge, ale jego efekty bywają równie imponujące. Dowodem jest dzieło, które stworzyli twórcy animacji ze studia LAIKA.

Specjaliści od animacji poklatkowej zrobili to, co potrafią najlepiej /materiały prasowe

Fight challenge to seria zmontowanych krótkich filmików z Tik Toka, których bohaterowie okładają się nawzajem w jak najbardziej efektowny sposób. Wygląda to tak, jak gdyby osoba występująca aktualnie w nagraniu otrzymywała cios, by po chwili zadać go kolejnej osobie. Jednym z najsłynniejszych filmików z tej serii był tzw. Boss Bitch Fight Challenge zapoczątkowany przez kaskaderkę Zoe Bell. W Polsce podobne nagranie zrealizowała grupa celebrytów, których tzw. Cuc Challenge wzbudził wiele kontrowersji, bo część widzów uznała, że jego autorzy bagatelizują problem przemocy domowej.

Wideo Boss Bitch Fight Challenge

Reklama

Kolejny film z serii fight challenge pojawił się z zupełnie nieoczekiwanej strony. Stworzyli go animatorzy studia LAIKA, twórcy takich pełnometrażowych animacji jak "Koralina i tajemnicze drzwi", "ParaNorman" czy "Kubo i dwie struny". Specjaliści od animacji poklatkowej zrobili to, co potrafią najlepiej. Przy użyciu różnych technik animacji stworzyli pomysłową wersję słynnego wyzwania, w których można zobaczyć animowane postaci, zwierzęta, a nawet owoce, które zadają sobie efektowne ciosy.

Ostatnią pełnometrażową produkcją studia LAIKA był zeszłoroczny "Praziomek". Pomimo Złotego Globu dla najlepszej animacji i nominacji do Oscara, film wyreżyserowany przez Chrisa Butlera okazał się finansową porażką.