"Inni ludzie" Doroty Masłowskiej na dużym ekranie

Warner Bros. Pictures i Madants wyprodukują adaptację "Innych ludzi" Doroty Masłowskiej.

Kolejna powieść Doroty Masłowskiej trafi na duży ekran /Podlewski / AKPA

"Inni ludzie" to adaptacja uznanej powieści Doroty Masłowskiej z 2018 roku. Od swojego wielokrotnie nagradzanego debiutu "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną" w 2002 roku, Masłowska pozostaje wyrazistym głosem swojego pokolenia i bezkompromisową komentatorką życia społecznego.

Film wyreżyseruje Aleksandra Terpińska. Krótki metraż Terpińskiej "Najpiękniejsze fajerwerki ever" otrzymał Canal+ Award na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 2018 roku. "Inni ludzie" to jej debiut fabularny.

"Inni ludzie" to dynamiczna i hipnotyzująca historia o miłości i jej braku. Akcja rozgrywa się w dzisiejszej Warszawie, a towarzyszy jej pulsujący beat hip-hopu.

Na pierwszy rzut oka Kamil i Iwona nie mają ze sobą nic wspólnego. Ona jest znudzoną i zdesperowaną żoną, żyjącą w luksusie. On ma 32 lata i wciąż mieszka z matką w bloku, snując wizje kariery hip-hopowca i łapiąc przypadkowe fuchy.

Ich relacja pozornie jest bez znaczenia. Jednak to dzięki niej zobaczą w innym świetle swoje życiowe wybory i ludzi wokół. To romans w czasach rozpadu więzi międzyludzkich, dożywotnich kredytów we frankach, diet pudełkowych, taniego wina i ciągłego szumu mediów społecznościowych.

Za ścieżkę dźwiękową "Innych ludzi" odpowiada Auer, współpracownik Pezeta i jego wytwórni Koka Beats, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich DJ-ów i producentów muzycznych.

Terpińska wyreżyseruje film na podstawie własnego scenariusza, opartego na powieści Masłowskiej. Za kamerą stanie Bartosz Bieniek ("Droga Aszera", "Kult-film").

Producentkami filmu są Klaudia Śmieja-Rostworowska i Beata Rzeźniczek, tworzące międzynarodową firmę Madants. Śmieja-Rostworowska pracowała przy "Pod Mocnym Aniołem" Wojciecha Smarzowskiego i "Obywatelu Jonesie" Agnieszki Holland. W 2018, firma współprodukowała "High Life" Claire Denis z Robertem Pattinsonem i Juliette Binoche.

"Inni ludzie" są obecnie w fazie intensywnych castingów. Zdjęcia rozpoczną się pod koniec bieżącego roku.



Premiera kinowa produkcji jest obecnie zaplanowana na rok 2020. Koproducentem filmu jest także francuska firma Alcatraz ("High Life", "Sieranevada", "Życie Adeli"). "Inni ludzie" otrzymali dotacje Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego. Za dystrybucję kinową odpowiada Warner Bros. Entertainment Polska.