Jak przypomina portal Deadline, indyjski Spider-Man po raz pierwszy pojawił się w komiksach wydawnictwa Marvela w 2004 roku. Historia pochodzącego z południowych Indii Pavitra Prabhakara jest w wielu aspektach bardzo podobna do tej znanej z komiksów o najsłynniejszym Spider-Manie - Peterze Parkerze.

Animowany Spider-Man: Kogo usłyszymy w filmie?

Bohaterem pierwszej części animowanej serii pełnometrażowej, czyli filmu "Spider-Man Uniwersum" , jest Miles Morales. Po ukąszeniu przez pająka zostaje Spider-Manem i wkrótce musi walczyć z zagrożeniem, które może unicestwić nie tylko jego świat. Do pomocy włączają się Spider-Ludzie (i nie tylko ludzie) z innych wymiarów.

Film "Spider-Man: Poprzez multiwersum" kontynuował będzie podróż Milesa Moralesa po alternatywnych rzeczywistościach. Wyruszając z Brooklynu, Spider-Man ponownie połączy siły z Gwen Stacy, by stawić czoła złoczyńcy o wiele bardziej potężnemu niż wszyscy ich dotychczasowi wrogowie. Pomocą ponownie służyć im będą inni Spider-Ludzie, w tym indyjski Spider-Man. Głosów Moralesowi i Stacy ponownie użyczą Shameik Moore i Hailee Steinfeld . W filmie będzie można usłyszeć również: Oscara Isaaca, Briana Tyree Henry’ego, Lunę Lauren Velez, Gretę Lee, Issę Rae, Rachel Dratch, Jormę Taccone, Shea Whighama, Jasona Schwartzmana i Daniela Kaluuyę.

Karana Soniego można aktualnie oglądać w serialu "Cudotwórcy", który w 2023 roku powróci z czwartym sezonem, a także w filmie platformy streamingowej Amazon Prime Video zatytułowanym "Ludzie, których nie cierpimy na weselach". Szykowana jest już również trzecia część animowanej serii o "Spider-Manie" - "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", który ma trafić do kin w 2024 roku.