Indyjska aktorka i modelka Freida Pinto zostanie mamą

36-letnia Freida Pinto, indyjska aktorka i modelka, która najbardziej znana jest z roli Latiki w filmie "Slumdog. Milioner z ulicy", ogłosiła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Jego ojcem jest jej narzeczony, amerykański fotograf Cory Tran.

Freida Pinto na festiwalu w Cannes 2014 /Vittorio Zunino Celotto /Getty Images

Urodzona w Bombaju Freida Pinto w latach 2009-2014 była w związku z sześć lat od siebie młodszym Devem Patelem, odtwórcą głównej roli w "Slumdogu". W 2017 roku poznała swojego obecnego partnera, fotografa Cory’ego Trana.

Po raz pierwszy para pojawiła się razem publicznie na trybunach turnieju tenisowego US Open we wrześniu 2018 roku. Niewiele ponad rok później ogłosili swoje zaręczyny.



"Wszystko ma teraz sens. Życie ma sens, świat ma sens, dawne łzy i momenty próby mają sens. To, co starsi i mądrzejsi zakochani mówili o miłości też ma teraz sens (...) Ty, moja miłości, jesteś najcudowniejszą istotą, jaka kiedykolwiek pojawiła się w moim życiu" - napisała Pinto tuż po zaręczynach na swoim profilu na Instagramie.



Teraz znów podzieliła się tam dobrą nowiną. "Dzieciątko Tran pojawi się tej jesieni" - tym podpisem opatrzyła zdjęcia ze swoim narzeczonym, na którym widać jej zaokrąglony brzuch.

Interesującą kwestią jest to, jak ciąża aktorki wpłynie na jej kolejny duży projekt zawodowy. W styczniu pojawiła się informacja, że Pinto zagra główną rolę w serialu "Spy Princess", który ma opowiadać o autentycznej postaci - indyjskiej pisarce Noor Inayat Khan, która była szpiegiem brytyjskiego wywiadu podczas II wojny światowej.

