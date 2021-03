​"Indiana Jones": Nowe wydanie całej serii na płytach Blu-ray Ultra HD

Z okazji przypadającej w tym roku 40. rocznicy premiery "Poszukiwaczy zaginionej Arki", czyli debiutu Harrisona Forda w roli archeologa Indiany Jonesa, Paramount Home Entertainment przygotował pakiet wszystkich czterech filmów na płytach Blu-ray Ultra HD.

Harrison Ford jako Indiana Jones /Paramount Pictures /Getty Images

Osoby, które mają wyjątkowe wymagania w kwestii odsłuchu dźwięków nazywane są audiofilami. Czy w takim razie miłośnicy najwyższej jakości obrazu to wideofile? To określenie jeszcze się nie przyjęło, jednak najnowsza propozycja Paramountu adresowana jest zarówno do jednych, jak i dla drugich.

Według informacji podanych przez portal Engadget.com, każdy film z serii o Indianie Jonesie został zremasterowany w standardach 4K, Dolby Vision i HDR-10. Do obróbki użyto skanów 4K oryginalnych negatywów, a całość doprawiono "obszernymi efektami wizualnymi, wykonanymi w celu zapewnienia obrazu najbardziej nieskazitelnego i najwyższej jakości".



Pracowano też nad dźwiękiem. Ten został poprawiony w dziale efektów dźwiękowych wytwórni Lucasfilm (Skywalker Sound) przez projektanta dźwięku (sound designera) Bena Burtta - pod kątem standardu Dolby Atmos. Efekty wszystkich tych prac osobiście miał zatwierdzić reżyser Steven Spielberg.

Film "Poszukiwacze zaginionej Arki" miał swoją premierę 12 czerwca 1981 roku. Udoskonalony pakiet dla adio i wideofilów ma się pojawić w sprzedaży 8 czerwca tego roku. W jego skład wchodzą ponadto filmy: "Indiana Jones i Świątynia Zagłady", "Indiana Jones i ostatnia krucjata", "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki".

Na piątą odsłonę serii musimy poczekać jeszcze przynajmniej rok. W roli głównej ponownie wystąpi Harrison Ford, jednak reżyseruje już nie Spielberg, a James Mangold ("3:10 do Yumy", "Wolverine", "Le Mans ’66", "Spacer po linie", "Przerwana lekcja muzyki", "Cop Land").



Do tej pory nie ujawniono, co będzie po "Indiana Jones i...". Na początku tego roku Mangold przyznał tylko na Twitterze, że wszystkie projekty, nad którymi obecnie pracuje, osadzone są w latach 60. ubiegłego wieku.