"Indiana Jones 5": Kolejny scenarzysta zrezygnował z pracy

Prace nad piątą częścią serii filmów o przygodach archeologa Indiany Jonesa nabrały ostatnio tempa. Nie wiadomo jednak, czy nie zostaną one zahamowane, bo kolejny scenarzysta pożegnał się w projektem.

Wciąż nie wiadomo, jak zakończą się problemy związane z produkcją filmu "Indiana Jones 5". Zaangażowanie Jamesa Mangolda, który jest reżyserem obrazu, nie gaśnie. Jest jednak pewne, że scenariusza do "Indiany Jonesa 5" nie napisze David Koepp, który przez jakiś czas związany był z tym projektem.



"Przygotowałem razem ze Stevenem Spielbergiem kilka wersji scenariusza. Ale Steven zdecydował się ustąpić z funkcji reżysera, a jego miejsce zajął James Mangold. On zasłużył na to, żeby zrobić ten film po swojemu. To on napisze scenariusz piątej części, albo znajdzie kogoś, kto to zrobi dla niego" - powiedział David Koepp w wywiadzie z portalem "Collider", potwierdzając w ten sposób, że nie jest już związany z tym projektem.

W 2008 Koepp napisał scenariusz ostatniego dotychczasowego filmu serii, "Indiany Jonesa i królestwa kryształowej czaszki".

Ciągłe zmiany związane z kultową serią nie napawają optymizmem, a szukanie złotego środka zdaje się trwać w nieskończoność. O projekcie piątej części filmu mówi się już od dłuższego czasu, ale dopiero niedawno zaczęły pojawiać się pierwsze konkrety. Mimo to jest mało prawdopodobne, że "Indiana Jones 5" pojawi się w kinach wcześniej niż w 2022 roku.

Z drugiej strony, jak przypomina portal "Collider", charakterystyczną dla serii o przygodach słynnego archeologa była niepewność związana z tym, jaka ma być fabuła kolejnych filmów. Przez jakiś czas drugi film miał opowiadać o nawiedzonym domu w Szkocji. Spielberg odrzucił ten pomysł uznając, że za bardzo przypomina on "Ducha" Tobe’a Hoopera. Ostatecznie zdecydowano się na hinduską przygodę Indiany Jonesa.

W przypadku czwartej części powstało kilka wersji scenariusza. Były to projekty zatytułowane "Indiana Jones and the Monkey King" autorstwa Chrisa Columbusa, "Indiana Jones and the Saucer Men from Mars" Jeba Stuarta i Jeffreya Boama oraz "Indiana Jones and the City of Gods" Franka Darabonta.

