„Imperium kontratakuje” ponownie trafi do kin

W lipcu planowane jest ponowne otwarcie brytyjskich kin zamkniętych w marcu z powodu pandemii COVID-19. I choć lipcowy repertuar, jeśli chodzi o nowości, nie będzie zbyt imponujący, wśród filmów, jakie znajdą się na dużym ekranie będzie niespodzianka dla fanów „Gwiezdnych wojen”. Po raz pierwszy w historii będzie można bowiem zobaczyć "Imperium kontratakuje” w nowej, zremasterowanej wersji 4K. To pierwszy film oryginalnej trylogii wyświetlany w kinach w takim formacie.

Mark Hamill w filmie "Imperium kontratakuje" /Lucas Film / Walt Disney / Collection Christophel /East News

4K to standard rozdzielczości filmów cyfrowych oraz grafiki komputerowej, który charakteryzuje się wysoką jakością obrazu. W porównaniu do rozdzielczości Full HD, może pochwalić się cztery razy większą liczbą pikseli. W pozycji horyzontalnej jest ich aż cztery tysiące, od czego wzięła się nazwa 4K. Tyle definicja słownikowa. Potocznie powiedziałoby się po prostu, że 4K to "obraz żyleta".



Do tej pory wersję 4K "Imperium kontratakuje" można było zobaczyć na niedostępnej w Polsce platformie Disney+. Jej pokaz w kinach to kolejny pomysł dystrybutorów na to, by zachęcić widzów do ponownego odwiedzania kin. Nie jest to pierwsze wznowienie filmu sprzed lat, które ma pomóc przemysłowi kinowemu. W Chinach na ekrany ponownie trafiły filmy "Avatar" i "Avengers: Koniec gry". Z kolei na 17 lipca planowana jest ponowna premiera filmu Christophera Nolana "Incepcja".



Brytyjskie kina mają zostać otwarte 4 lipca. Według informacji portalu "Variety", "Imperium kontratakuje" to nie jest jedny film z zasobów Disneya, który ponownie będzie można zobaczyć w kinach.



"Imperium kontratakuje" to druga część sagi "Gwiezdne wojny" i w powszechnej opinii uznawana jest za najlepszy film serii. Wyreżyserowana przez Irvina Kershnera opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci. Rebelianci zostają otoczeni przez wojska Imperium na lodowej planecie Hoth. Luke’owi Skywalkerowi udaje się uciec do systemu Dagobah, by podjąć nauki u mistrza Yody. Han Solo i księżniczka Leia próbują zaś uniknąć pościgu, odwiedzając starego przyjaciela Hana, Lando Calrissiana.