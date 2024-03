"Imago" filmem otwarcia festiwalu filmowego Script Fiesta

"Imago" filmem otwarcia festiwalu Script Fiesta

"Imago" to drugi pełnometrażowy film Olgi Chajdas, zdobywczyni nagród m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie, Camerimage, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł i nominacji do Paszportów Polityki.

Film miał swoją światową premierę w konkursie Proxima, który jest częścią festiwalu filmowego w Karlowych Warach i skupia się na prezentowaniu nowych głosów w światowym kinie. "Imago" zostało świetnie przyjęte przez widzów i krytykę, która uhonorowała go nagrodą FIPRESCI. W Polsce film zdobył Srebrne Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.



"Imago" jest wielowymiarowym, postpunkowym dramatem psychologicznym o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u. To opowieść o inności, pragnieniu wolności, nieprzystosowaniu do otoczenia. O seksie, młodości i medytacji. Przede wszystkim jednak o głębokiej i nieoczywistej więzi między matką a córką. Historia rozpoczyna się w Trójmieście w 1987 roku, a kończy dwa lata później, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Jej tłem jest buntownicza trójmiejska scena muzyczna końca lat 80., kulturalny i społeczny fenomen tego okresu i zapowiedź rewolucyjnych zmian w Polsce. "Imago" to mocne i głośne kino o różnych odcieniach transformacji oraz portret kobiety, jakiego w polskim kinie jeszcze nie było.

W roli głównej wystąpiła Lena Góra (m.in. "Roving Woman"), która jest też współautorką scenariusza do filmu, muzykę napisał polski muzyk Andrzej Smolik, zaś autorem zdjęć jest Tomasz Naumiuk. Za rolę Eli w "Imago" Lena Góra otrzymała na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nagrodę za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą, została nominowana także do tegorocznych Orłów w kategorii Najlepsza główna rola kobieca. Aktorka była w 2023 roku nominowana również do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.

12. edycja Festiwalu Filmowego Script Fiesta: Co w programie?

12. edycja Festiwalu Filmowego Script Fiesta odbędzie się w dniach 18-21 kwietnia i obejmie cztery dni projekcji filmowych, paneli dyskusyjnych i warsztatów, a także dwa konkursy scenariuszowe.

W kapitule konkursu na scenariusz filmu zrealizowanego zasiadają: noblistka Olga Tokarczuk, nominowani do Oscara Jerzy Skolimowski i Maciej Ślesicki, laureatka Berlinale Małgorzata Szumowska oraz tegoroczny zwycięzca Złotych Lwów i Paszportu Polityki - Paweł Maślona. Natomiast laureata lub laureatkę konkursu na koncept serialu wyłoni jury w składzie: Juliusz Machulski, Michał Kwieciński i Kalina Alabrudzińska.



Panele zaplanowane podczas festiwalu będą podejmowały dyskutowane w Polsce, istotne tematy takie jak: bohaterowie LGBT+, scenariusze o aborcji czy o uchodźcach. Wysokiej klasy specjaliści odpowiedzą na pytania, jak opisywać trudne historie? Jak mówić o sprawach ważnych, aktualnych? Nie zabraknie także rozmów o scenariuszach poświęconych odważnym interpretacjom przeszłości, przepracowaniu doświadczeń choroby, a także o dobrych praktykach we współpracy scenarzysty z producentem.

Zdjęcie Plakat festiwalu Script Fiesta / materiały prasowe

Gośćmi festiwalu będą m.in. Natasza Parzymies, Ilona Łepkowska, Marianna Zydek, Olga Bołądź, Krzysztof Gureczny, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, Kinga Dębska i Piotr Domalewski.



Gościem specjalnym wydarzenia będzie Philip LaZebnik, autor scenariuszy do głośnych filmów animowanych, takich jak: "Pocahontas", Mulan", "Książę Egiptu" i "Droga do El Dorado". Masterclass z Philipem LaZebnikiem odbędzie się 18 kwietnia - partnerem spotkania są Młode Horyzonty Industry.



Organizatorem imprezy jest Warszawska Szkoła Filmowa. Wszystkie spotkania i pokazy będą odbywać się w warszawskim Kinie Elektronik i w budynkach WSF.