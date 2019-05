"Ikar. Legenda Mietka Kosza": Jest zapowiedź

"Ikar. Legenda Mietka Kosza" to filmowa biografia geniusza fortepianu, niesamowitego jazzmana, który zmarł tragicznie w wieku 29 lat. W roli głównej zobaczymy Dawida Ogrodnika. Na ekranie partnerują mu Justyna Wasilewska, Piotr Adamczyk, Jacek Koman i Jowita Budnik. Film wyreżyserował Maciej Pieprzyca, autor głośnego "Chce się żyć" i laureat Srebrnych Lwów za "Jestem Mordercą". Właśnie ukazała się pierwsza zapowiedź produkcji.

Kadr z filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

"Ikar. Legenda Mietka Kosza" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niewidomego geniusza fortepianu. Mietek (Dawid Ogrodnik) jako dziecko traci wzrok. Jego matka (Jowita Budnik), oddaje go pod opiekę sióstr zakonnych w Laskach. W ośrodku dla niewidomych chłopiec odkrywa, że muzyka może stać się dla niego sposobem, by na nowo widzieć i opowiadać świat.



Mietek zostaje świetnym pianistą klasycznym. Jednak, gdy odkrywa jazz - ma już tylko jeden cel: zostać najlepszym pianistą jazzowym w Polsce. Odnosi coraz większe sukcesy, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wygrywa prestiżowy Montreux Jazz Festival. Niespodziewanie w jego życiu pojawia się charyzmatyczna wokalistka Zuza (Justyna Wasilewska). To spotkanie zmieni jego życie.

Mieczysław Kosz był mistrzem jazzowych improwizacji. Choć pozostawił po sobie zaledwie jeden album, dla fanów jazzu stał się legendą. Wystąpił na uznawanym za najbardziej prestiżowy festiwalu jazzowym w Montreux, grał w paryskich klubach jazzowych i najlepszych salach koncertowych. Był podziwiany przez największych muzyków i publiczność. Osiągnął to wszystko, choć był niewidomy. Jednak film Macieja Pieprzycy to nie tylko historia o muzycznym geniuszu. To przede wszystkim opowieść o walce z wewnętrznymi demonami, samotności oraz o poszukiwaniu akceptacji i miłości.

- Mieczysław Kosz jest takim bohaterem, o którym chcę opowiadać w swoich filmach - mówi reżyser Maciej Pieprzyca. - To niepogodzony ze światem outsider i buntownik. Buntujący się przeciwko swoim ograniczeniom wynikającym z niepełnosprawności, przeciwko kanonom muzycznym, czy też przeciwko normom społecznym, w jakie chciano go wpisać. Wierzę, że "Ikar. Legenda Mietka Kosza" będzie uniwersalną opowieścią o człowieku i znajdzie widzów nie tylko wśród fanów jazzu.



W Warszawie zakończyły się zdjęcia do nowego filmu Macieja Pieprzycy "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Biografia zapomnianego geniusza fortepianu, niesamowitego jazzmana, który żył tylko 29 lat, pojawi się w kinach we wrześniu 2019 r.

W roli Mieczysława Kosza zobaczymy Dawida Ogrodnika, który podkreśla, że na planie ogromną satysfakcję dała mu gra na pianinie, możliwość improwizacji. Aktor nie ukrywa emocji, kiedy mówi o swojej roli: - Gram Mieczysława Kosza, pianistę jazzowego, który w wieku 12 lat stracił wzrok. Ta postać niesamowicie mnie zafascynowała. W budowaniu tej postaci ogromną rolę miał Leszek Możdżer, który odpowiada za muzykę do filmu. Bardzo pomogły mi też materiały archiwalne, ale przede wszystkim ludzie, którzy go znali i podzielili się ze mną swoimi wspomnieniami.

12 października 2018 roku pod Krakowem rozpoczęły się zdjęcia do filmu Macieja Pieprzycy "Ikar. Legenda Mietka Kosza". 17 października ekipa pojawiła się na ulicy Parkowej w Krakowie, która "grała" francuskie Montreux. Tytułową rolę, niewidomego pianisty Mieczysława Kosza, gra Dawid Ogrodnik. Film ma trafić na ekrany kin w 2019 roku.

Nad stroną muzyczną filmu czuwał Leszek Możdżer, który odpowiada za stworzenie i przygotowanie warstwy muzycznej filmu, na którą składają się m.in. muzyka ilustracyjna oraz aranżacje znanych i popularnych utworów ("Take the A Train", "San Francisco", "Kasztany", "Cała jesteś w skowronkach").

Film pojawi się w kinach 18 października. Za produkcję odpowiada RE Studio. Dystrybucja Next Film.