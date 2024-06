"Igrzyska śmierci" powrócą. Czy doczekamy się szóstego filmu z serii?

Jak podaje agencja Associated Press, akcja "Sunrise on the Reaping" będzie się rozgrywała 40 lat po wydarzeniach przedstawionych w "Balladzie ptaków i węży" i 24 lata przed "Igrzyskami śmierci".

Collins zdradziła, że do napisania piątej części zainspirowały ją słowa Davida Hume'a o "łatwości, z jaką garstka rządzi masami". Fabuła skupi się także na tematyce propagandy i tym, jak ludzie u władzy wpływają na przewodnią narrację. Według pisarki pytanie "Prawda czy kłamstwo?" nigdy nie było bardziej aktualne.

Nowe "Igrzyska śmierci": Co z filmem?

Chociaż prawa do adaptacji powieści nie zostały jeszcze sprzedane, można z całą pewnością założyć, że stanie się to w najbliższym czasie. Poprzednie filmy z serii "Igrzyska śmierci" wyprodukowała wytwórnia Lionsgate. Pięć adaptacji zarobiło łącznie ponad 3,3 miliarda dolarów na całym świecie.

Gwiazdą czterech filmów opartych na trylogii Collins była Jennifer Lawrence. W "Balladzie ptaków i węży", która była prequelem oryginalnej historii, główne role zagrali Rachel Zegler i Tom Blyth.