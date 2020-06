Igrzyska śmierci — pełna emocji książka na wakacje!

Ta popularna powieść młodzieżowa z pewnością zaskoczy także starszych czytelników. Lekki język, niesamowity świat przedstawiony i wartka akcja sprawiają, że Igrzyska śmierci Susanne Collins po prostu trzeba przeczytać!

Zdjęcie To powieść fantastyczna, dystopijna, która okazała się sukcesem na skalę światową /materiały promocyjne

Igrzyska śmierci zostały wydane w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych (w Polsce — rok później). To powieść fantastyczna, dystopijna, która okazała się sukcesem na skalę światową. Sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy, a na jej podstawie nakręcono film przygodowy z Jennifer Lawrence w roli głównej. Co więcej, w USA Igrzyska śmierci są lekturą w szóstej klasie. Skąd tak spektakularny sukces powieści Collins? Niebanalny pomysł i świetnie poprowadzona fabuła sprawiają, że zarówno Igrzyska śmierci, jak i ich kontynuację, czyta się jednym tchem. Jeśli poszukujesz książki idealnej na urlop, ta będzie strzałem w dziesiątkę.

Igrzyska śmierci — o czym jest ta książka?

Panem to państwo powstałe na obszarze dawnej Ameryki Północnej, w którym stolicę — Kapitol - otacza dwanaście Dystryktów. W jednym z nich mieszka Katniss, która po śmierci ojca opiekuje się swoją rodziną, żyjącą na skraju ubóstwa. Jest narratorką i to z jej perspektywy poznajemy całą historię.

Nadchodzi czas Głodowych Igrzysk, okrutnego turnieju, w którym bierze udział dwójka trybutów z każdego Dystryktu. Tylko jeden z 24 uczestników może przeżyć, a wydarzenia są na żywo relacjonowane w telewizji. Kiedy młodsza siostra Katniss zostaje wylosowana do okrutnej rozgrywki, bohaterka nie waha się ani chwili, decydując się wystąpić za nią w Głodowych Igrzyskach. Poznaje zupełnie nowy, pełen zbytków świat Kapitolu, by chwilę później trafić na scenę, na której rozpoczyna się mordercza walka na śmierć i życie.

Czy warto przeczytać Igrzyska śmierci?

Zdecydowanie tak! Pełna przygód i wartkiej akcji powieść Susanne Collins zdobyła miliony miłośników na całym świecie. Zawdzięcza to lekko poprowadzonej narracji, zaskakującym zwrotom akcji i szczypcie romansu. To wybuchowa mieszanka, która sprawia, że można zapomnieć o całym świecie, koniecznie chcąc poznać dalsze losy Katniss.

Igrzyska śmierci są jednak czymś więcej niż powieścią dla nastolatków. Starszych czytelników zaskoczą dojrzałe refleksje, wartości, którymi kieruje się główna bohaterka i doskonale przemyślany świat przedstawiony, który przeraża realnością i stanowi ciche ostrzeżenie...

Trylogię Igrzyska śmierci można uznać za rewelacyjny przykład współczesnej powieści. Potrafi przykuć uwagę czytelnika, o którą obecnie książka walczy z tysiącem innych bodźców. Jest dojrzała, ale przekazuje wartości w lekki, nienarzucający się sposób. Zaskakuje także oryginalnością oraz konsekwencją. Jednak to bohaterowie — prawdziwi aż do bólu, z ich rozterkami, wadami i błędami, które zdarza się im popełniać — chwytają za serce. Collins sprawiła, że emocje, które odczuwają bohaterowie, udzielają się także czytelnikowi. Takich książek się nie zapomina.

W jakiej kolejności czytać Igrzyska śmierci?

Igrzyska śmierci są pierwszym tomem serii o przygodach Katniss, rozpoczynającym trylogię o tym samym tytule. Druga część nosi tytuł W pierścieniu ognia, a trzecią jest Kosogłos. Powieść jest dostępna w formie papierowej (w kilku wydaniach), a także w formie e-booków i audiobooków.

W 2020. roku ukazała się najnowsza powieść z tego uniwersum, wzbudzając ogromne emocje wśród fanów serii — to Ballada ptaków i węży. Najnowsza książka jest prequelem bestsellerowej serii, co oznacza, że opowiada o wydarzeniach sprzed Igrzysk śmierci. Głównym bohaterem książki jest Coriolanus Snow, którego miłośnicy twórczości Collins znają jako Prezydenta Snowa. W Balladzie ptaków i węży Snow ma osiemnaście lat i przygotowuje się do roli mentora trybutki z Dwunastego Dystryktu. Jest niezadowolony, tym bardziej że od jej sukcesu lub porażki zależą także losy samego Snowa.

Prequel świetnie nadaje się do tego, by od niego rozpocząć przygodę z powieściami Susanne Collins, jednak przeczytanie go w ostatniej kolejności również będzie w porządku. Najnowsza książka to piękny ukłon pisarki w stronę fanów, którzy tęsknią za wykreowanym przez nią uniwersum.