Ekranizacja powieści Suzanne Collins "Igrzyska śmierci" okazała się ogromnym sukcesem. Nic dziwnego, że Lionsgate sięgnęło po kolejną powieść pisarki. Wiadomo, że ekranowy prequel będzie bazował na powieści "Ballada ptaków i węży". Na ekranie nie zobaczymy osławionej Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), za to będziemy mieli okazję bliżej poznać historię Coriolanusa Snowa oraz właśnie Lucy Gracy.

