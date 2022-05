1 / 8

Ignacy Gogolewski, czyli niezapomniany Antek Boryna z "Chłopów", obchodzi w piątek, 17 czerwca, 85. urodziny. Na pytanie, co jest najważniejsze w jego zawodzie, odpowiada: "Słowo, gest, spojrzenie. To wszystko trzeba umiejętnie skomponować, by stworzyć pełnokrwistą postać".