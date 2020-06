Iga Krefft i Maciej Musiałowski są parą?

„Oni są razem?”. To pytanie jest najczęstszym komentarzem po wspólnym występie wokalnym Macieja Musiałowskiego i Igi Krefft, na którym nie szczędzą sobie czułości.

Maciej Musiałowski z Igą Kreft /musialowskimaciej /Instagram

Maciej Musiałowski, gwiazdor filmu "Sala samobójców. Hejter" i serialu "Kod genetyczny" zamieścił we wtorek na Instagramie relację ze spotkania w jednym z warszawskich lokali, która rozgrzała jego fanów do czerwoności. Rozanielony aktor wykonuje na nagraniu utwór "The Climb" Miley Cyrus z serialu "Hannah Monatana", a towarzyszy mu aktorka Iga Krefft.



O ile Krefft jest uznaną wokalistką (wydała album "Ofelia"), to głos i talent muzyczny Musiałowskiego zaskoczył internautów.



Fani zwrócili jednak uwagę nie tylko na walory wokalne nagrania. Widać na nim także, że para nie szczędzi sobie czułości. Krefft przez cały utwór obejmuje Musiałowskiego, a na koniec on całuje ją w szyję. Oboje są w ewidentnie szampańskich nastrojach i łapią się za ręce.



Wideo instagram

"Jesteśmy w samym środku tłumu w Charlotte" - mówi aktor, ale ten tłum raczej nie przeszkadza ani jemu, ani Idze Krefft. Pod koniec filmiku Musiałowski przeczytał na głos pytanie od jednego z fanów, który oglądał relację: "Oni są razem?". Odpowiedzi na nie jednak nie udzielił. Wątpliwości nie miała za to jedna z fanek, która zamieściła komentarz pod postem aktora. "Moi ukochani razem!" - napisała.



Czy rzeczywiście Krefft i .Musiałowski są w sobie zakochani, czy tylko poniosło ich imprezowe szaleństwo? Na jednoznaczną odpowiedź musimy jeszcze poczekać.