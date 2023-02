Idris Elba przestaje nazywać się czarnoskórym aktorem

Idris Elba przestał określać się jako "czarny aktor", ponieważ uważa, że przez to jest mu przypinana pewna łatka. W rozmowie z Esquire UK gwiazdor powiedział, że doszedł do takich wniosków i postanowił coś z tym zrobić.

"Musimy dorosnąć. Musimy. Nasza skóra to nic więcej: to tylko skóra" – powiedział w wywiadzie.

Uznał, że być może jest pierwszym aktorem z takim podejściem.

"Zostawienie za sobą części mojego dziedzictwa to dobra rzecz. Dzięki temu inni ludzie, zarówno czarne, jak i białe dzieciaki dorastające w podobnych okolicznościach jak ja, będą mogły zobaczyć, że jakiś dzieciak z Canning Town robi teraz to co ja. To da się zrobić" - dodał.

"Luther: Zmrok" od 10 marca w Netfliksie

Serial "Luther" opowiada historię śledczego londyńskiej policji, który jest nie tylko wybitnym detektywem, ale również człowiekiem zdolnym do naginania reguł i podążania w najbardziej niebezpieczne miejsca, by tylko rozwiązać prowadzoną przez siebie sprawę. Rola Johna Luthera zapewniła Idrisowi Elbie wiele nagród, w tym Złoty Glob.

"Luther: Zmrok" to epicka filmowa kontynuacja obsypanej nagrodami sagi telewizyjnej o budzącym grozę seryjnym mordercy, który terroryzuje Londyn, podczas gdy skompromitowany detektyw John Luther (Idris Elba) siedzi za kratkami. Luther nie może pogodzić się z faktem, że nie udało mu się schwytać cyberpsychopaty, który teraz z niego drwi, dlatego postanawia uciec z więzienia, aby za wszelką cenę dokończyć zlecenie.