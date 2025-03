Ich życie było wielką tajemnicą. Do teraz milczą na temat tego związku

Alexis Bledel: obiecująca gwiazda

Alexis Bledel urodziła się 16 września 1981 roku w Houston w Teksasie. Ma argentyńskie i meksykańskie korzenie, o czym świadczy jej nietuzinkowa uroda. Już jako nastolatka przyciągała spojrzenia. Gdy miała niespełna 20 lat, trafiła do obsady serialu "Kochane kłopoty", w którym zagrała jedną z głównych ról. W produkcji wcielała się w Rory Gilmore — dziewczynę, która marzy o dostaniu się na Harvard i wielkiej karierze. Bohaterka jest ponadprzeciętnie inteligentna i ambitna, a jej marzenia wydają się jak najbardziej osiągalne.

Serial szybko zdobył serca widzów i zdecydowano się na kontynuowanie tej historii przez siedem sezonów — nakręcono w sumie ponad 150 odcinków.

Sukces serialu przełożył się na dalszy rozwój pięknej aktorki. Bledel nabrała pewności siebie, wyszlifowała swój warsztat, a kolejne lata pozwoliły jej rozwinąć skrzydła. Pojawiła się w takich produkcjach jak "Stowarzyszenie wędrujących jeansów", "Duma i uprzedzenie" oraz kolejnym głośnym serialu, czyli "Opowieściach podręcznej".

Szczęście w karierze, pech w miłości?

Wydawać by się mogło, że tak utalentowana gwiazda nie będzie miała trudności w znalezieniu idealnego partnera. Jednak jak pokazała historia, nie wszystko poszło po myśli Alexis Bledel.

W 2011 roku aktorka poznała Vincenta Kartheisera — amerykańskiego aktora, który zaczynał karierę jako dziecko na deskach teatru w Minneapolis. Na swoim koncie ma role w takich produkcjach jak "Dowód niewinności", serial "Mad Men", czy "Wyścig z czasem". Oboje mieli za sobą nieudane związki z kolegami z planów zdjęciowych. Ona spotykała się z Milo Ventimiglią, a on z Rachel Leigh Cook.

Po zaledwie dwóch latach znajomości podjęli decyzję o zaręczynach, a ich ślub w 2014 roku odbył się bez większego szumu medialnego. Rok po tym wydarzeniu na świat przyszedł ich pierwszy syn, ale ten fakt udało im się ukrywać przed mediami przez kilka miesięcy. Do tej pory nie poznaliśmy imienia dziecka.

"To coś, co uświadomiłem sobie w odniesieniu do najważniejszych rzeczy w moim życiu. Jeśli dzielę się nimi ze światem i otwieram drzwi wściekłemu gniewowi ludzi, który muszą go wyrzucić z siebie, lub ich uwielbieniu, którym chcą się pochwalić, to umniejszam im, spłycam i osłabiam. To nie wydaje się w porządku" - powiedział Kartheiser w 2014 roku.

Przez lata wydawało się, że są wyjątkowo dobrze dobraną parą oraz świetnymi rodzicami, aż nagle media obiegła informacja, że Kartheiser w 2022 roku zdecydował się złożyć papiery rozwodowe.

Jak zdradzały osoby z bliskiego otoczenia aktorów, oboje byli nieco ekscentryczni, ale to jednak Vincent był tym, który się wyróżniał - stawiał na jak najmniejszą konsumpcję i pokorę. Jak mówił - właśnie to pomogło mu przetrwać jako młodocianemu aktorowi. Alexis otwierała go na nowe doświadczenia oraz wymieniała garderobę, bo jak przyznała aktor w jednym z wywiadów sprzed lat - wciąż chodziłby w ubraniach z liceum.

Co było powodem ich rozstania? Żadne z małżonków do tej pory nie skomentowało informacji o rozwodzie.

Nieoficjalnie mówi się, że para była mocno zaangażowana w swoje prywatne kariery i coraz więcej czasu spędzali w oddaleniu od siebie.

"Vincent zawsze był trochę samotnym wilkiem i skorzysta na czasie spędzonym w samotności" - skomentował kilka lat temu informator z bliskiego kręgu pary.