Ian McKellen: Wyznanie, że jest gejem, uczyniło go... lepszym aktorem

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

Ian McKellen wspomina, że gdy w 1988 r. ujawnił publicznie, że jest gejem, wszystko w jego życiu diametralnie zmieniło się na lepsze. Zauważył też, że dzięki temu wzniósł się na wyższy poziom jako aktor. Poza tym, to coming out wpłynął na to, że odważył się przejść z teatru do filmu.

Ian McKellen /Kirsty Wigglesworth/WPA Pool/Shutterstock /Getty Images