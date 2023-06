W 1973 roku na rynku księgarskim ukazała książka Flory Rhety Schreiber, w której opisała historię Shirley Mason, cierpiącej na zaburzenie dysocjacyjne tożsamości (MPC) kobiety, która była obiektem badań psycholog Connie Wilbur. Pacjentka na łamach tej książki opisywana jest jako Sybil.



"I Am Sybil": Elle Fannig i Sarah Paulson gwiazdami głośnego filmu

Scenariusz filmu "I Am Sybil" został jednak oparty na innej książce, zatytułowanej "Sybil Exposed: The Extraordinary Story Behind the Famous Multiple Personality Case" ("Ujawniamy: Niezwykła historia kryjąca się za słynną sprawą MPC"). Jej autorka, Debbie Nathan, zakwestionowała w niej fakty podawane przez Schreiber.

Nie zostało oficjalnie podane do wiadomości, jakie dokładnie role przypadną w udziale Elle Fanning i Sarah Paulson . Spodziewane jest jednak, że pierwsza z nich wcieli się w rolę Mason, a druga Wilbur. Scenariusz filmu "I Am Sybil" napisały reżyserka Mirrah Foulkes oraz Jen Silverman ("Skejterka").

Nie będzie to pierwszy raz, kiedy historia Mason trafi na ekran. Po raz pierwszy została opowiedziana w telewizyjnym filmie "Sybil" wyemitowanym przez stację NBC w 1976 roku. W rolach głównych wystąpiły w nim Sally Field oraz Joanne Woodward. Ponad trzydzieści lat później stacja CBS wyemitowała poświęcony tej samej historii film również zatytułowany "Sybil". Tym razem w rolach głównych wystąpiły Tammy Blanchard oraz Jessica Lange .

Elle Fanning można oglądać obecnie u boku Nicholasa Houlta w trzecim sezonie serialu "Wielka". W nadchodzących miesiącach aktorka wystąpi razem z Kristen Stewart i Joshem O'Connorem w filmie "Rosebushpruning", a także w biograficznym "A Complete Unknown", w którym zagra ukochaną Boba Dylana granego przez Timothee Chalameta. Z kolei najnowszym projektem Sarah Paulson jest horror "Dust" wyreżyserowany przez duet Will Jones i Karrie Crouse.